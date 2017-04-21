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Молодежная общественная палата запускает сайт, разоблачающий фейковые новости

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21 апреля, 16:24 UTC+3
Сайт предлагает актуальные сведения об информационных вбросах и недостоверных новостных публикациях, а также публикует рейтинги изданий, злоупотребляющих фейковыми новостями
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Молодежная общественная палата России запускает уникальный проект - интернет-сайт "Вбросам.Нет" (vbrosam.net), нацеленный на борьбу с фейковыми новостями. Презентация сайта состоялась 21 апреля на полях интернет-форума "РИФ+КИБ 2017".

Как заявил инициатор проекта, руководитель аппарата Молодежной общественно палаты Алексей Карпенко, "фейковые новости - уже не столько модная тема, сколько вызов для всех, кто работает в сфере массовых коммуникаций". "Становясь орудием политического противоборства и психологической войны, фейковые новости грозят полностью дискредитировать традиционные СМИ и подорвать доверие к современным средствам массовой коммуникации - агрегаторам, социальным сетям и другим интернет-каналам распространения информации", - сказал он.  

По словам Карпенко, необходимы инструменты, с помощью которых и журналисты, и редакторы, и, конечно, читатели смогли бы ориентироваться в информационном потоке, отделять достоверную информацию от ошибок или злонамеренной лжи.

Одним из таких инструментов должен стать сайт "Вбросам.Нет", который был представлен в ходе работы форума. Сайт предлагает актуальные сведения об информационных вбросах и недостоверных новостных публикациях, публикует рейтинги недостоверной информации и изданий, злоупотребляющих фейковыми новостями. На сайте предусмотрен канал обратной связи с читателями и возможность сообщить о недостоверных публикациях. 

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