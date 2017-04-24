Академия акварели С.Андрияки и Союз пенсионеров РФ подпишут соглашение о сотрудничестве

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25 апреля в рамках работы выставки "Академия и Школа акварели Сергея Андрияки" на главной сцене Центрального Манежа будет проходить торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Академией акварели и Союзом пенсионеров России. Торжественная церемония подписания пройдет при поддержке Пенсионного фонда России.
Документ подпишут председатель Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев и ректор академии Сергей Андрияка.
На церемонию приглашены председатель правления ПФР Антон Дроздов и министр правительства Москвы Владимир Петросян.
В соответствии с подписанным соглашением Союз пенсионеров России и Академия акварели будут объединять усилия по вопросам обучения, образования и организации досуга для пенсионеров.
В программе выставки также благотворительные культурно-просветительские программы, мастер-классы и пробные уроки для всех желающих. Вход свободный.
Мероприятие состоится 25 апреля в 12.00 (Манежная площадь, дом 1).