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В Москве поступили в продажу ностальгические розы из Анд

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24 апреля, 10:17 UTC+3
Букеты с этими цветами - флористический тренд 2017 года в Западной Европе, Японии и США
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© Страница Facebook Alexandra Farms

Начались поставки в Москву ностальгических роз с горной плантации Alexandra Farms, расположенной в колумбийских Андах. До сих пор эта бутик-плантация выращивала садовые розы только для США, Западной Европы и Японии.

Махровые бутоны садовых роз с несколькими рядами лепестков похожи на пион: пышные, шарообразной или уплощенной формы. Они выглядят роскошно, дорого и экзотично. Почти у всех сортов яркий аромат, который по интенсивности напоминает туалетную воду и чувствуется на расстоянии 1 метра от букета. Срезанные цветы сохраняют свежесть до 12 дней.

"Почему розы назвали ностальгическими? Это интересная история, - комментирует Георгий Сухаржевский, директор флористического интернет-магазина www.obradoval.ru, который представляет розы плантации Alexandra Farms в Москве. - До 1867 года в Европе выращивали так называемые старинные сорта роз с пышными махровыми цветами и ярким ароматом. Но цветы были нестойкими: часто болели и быстро отцветали. В 1867 селекционеры вывели чайно-гибридные розы, более стойкие и удобные в выращивании. После этого старинные сорта были забыты почти на 100 лет. Но ностальгия по их пышной красоте осталась, и европейские селекционеры не оставили надежд их возродить. В 1960-х удалось вывести розы со стойкостью чайно-гибридных сортов, но внешностью и ароматом старинных. Их назвали ностальгическими. В 2017 году чайно-гибридные розы остаются основой ассортимента цветочных магазинов в формате "у дома", а ностальгические розы востребованы ценителями как изысканный и необычный подарок".

Флористическими трендами 2017 года стали:

  • пастельная цветовая гамма (особенно бело-розовая);
  • ассиметричная или "растрепанная" форма букетов;
  • в свадебной флористике - монобукеты (только из одного вида цветов).

Из садовых роз получаются нестрогие и нежные, но впечатляющие букеты. Даже монобукет без лишних украшений выглядит дорого и роскошно, а разнообразные сорта дают гамму пастельных оттенков. Поэтому махровые садовые розы стали одними из самых модных цветов-2017. 

Ностальгические садовые розы вручную срезают и упаковывают в Колумбии. Затем быстро, чтобы сохранить аромат, самолетом отправляют в Россию. Это редкие цветы. Поэтому в Москве букет садовых роз можно найти во флористических салонах, которые специализируются на ВИП-подарках и необычных цветах. Один из них - упоминавшийся салон цветов и подарков Obradoval.ru.

Obradoval.ru продает душистые розы более пяти лет. Когда-то салон одним из первых предложил клиентам французские душистые розы утренней срезки, став партнером оранжереи "Фея Розы", а в 2017 году заключил с плантацией Alexandra Farms договор на поставку свежих роз со склонов Анд два раза в неделю. "Львиная доля заказов на садовые розы - это монобукеты в простой стильной упаковке из крафт-бумаги. Еще их часто выбирают для свадебных букетов, - рассказывает Георгий Сухаржевский. - Это значит, что у нас действуют те же тренды, вкусы и предпочтения, что и в европейских странах-законодателях цветочной моды".

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