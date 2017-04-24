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Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спорте

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24 апреля, 10:43 UTC+3
Вице-президент "Норникеля" уверена, что бизнес может помочь государству в решение ключевых проблем этой сферы, однако государство должно пойти навстречу инвесторам
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© Пресс-служба XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года

В рамках деловой программы 14 Красноярского экономического форума состоялась дискуссионная сессия "Роль индустрии спорта в современной экономике. Как обеспечить эффективное взаимодействие с бизнесом". Организатором площадки выступило Министерство спорта РФ.

Участники встречи обсуждали, как государству наладить сотрудничество с бизнесом и каким образом можно зарабатывать на спорте. Своей точкой зрения по заявленной теме поделились заместитель директора Департамента науки и образования Минспорта РФ Кирилл Орлов, начальник методического отдела Федерального центра подготовки спортивного резерва Елена Сандакова, министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, руководитель исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года Максим Уразов, ведущий сотрудник кафедры менеджмента и маркетинга спортивной индустрии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елена Гуреева, генеральный директор опытно-внедренческого предприятия "Русские оружейные системы и технологии" Кирилл Емельяненко, заместитель председателя Федерации практической стрельбы Московской области Игорь Немов. Также во время мозгового штурма выступила Елена Безденежных - вице-президент "Норникеля", который является генеральным партнером Зимней универсиады-2019, а также поддерживает другие значимые спортивные проекты.

Заместитель директора Департамента науки и образования Минспорта РФ Кирилл Орлов рассказал, что в правительстве уже делают первые шаги, чтобы мотивировать бизнес более активно сотрудничать со спортивной отраслью. Например, в федеральной целевой программе появилась субсидия, которая позволит доводить средства до частных партнеров в субъектах РФ.

"Мы должны, не стесняясь, говорить об экономическом потенциале спортивной отрасли, - подчеркнул Кирилл Орлов. - Сегодня в городах-миллионниках фитнес-клуб стал неотъемлемой частью жизни, люди готовы тратить средства на качественные услуги. Даже в период кризиса, согласно исследованиям, жители страны отказывались от туристических услуг, но сохраняли физкультурно-спортивные. Так что существуют яркие предпосылки, чтобы этот экономический потенциал использовать. Особенно принципиальной выглядит тема загрузки спортивных объектов. Сегодня средняя загрузка - 50%, так что у нас есть 50% для роста".

Вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных уверена, что бизнес может помочь государству в решение ключевых проблем этой сферы, однако государство должно пойти навстречу инвесторам.

"У "Норникеля" накопился хороший опыт по поддержке спорта - от детского спорта до спорта высших достижений. Сейчас на любом уровне развития спорта необходима частная поддержка, - рассказала Елена Безденежных. - Но для повышения эффективности необходимо выделить государственно-частное партнерство в спорте в отдельный закон, в котором бы были прописаны определенные гарантии и обязательства со стороны государства. Необходимо мотивировать бизнес. Например, для спортивного объекта, построенного на средства частной компании, должна быть разработана программа, которая будет привлекать туда людей, что обеспечит частичную или полную загрузку".

Участники мозгового штурма отметили еще один несовершенный момент в российском законодательстве: когда объект строится за счет государства, существует много ограничений, которые могут помешать внедрению эффективных идей для дальнейшей эксплуатации.

"Во время подготовки таких масштабных событий, как Универсиада, необходимо еще на стадии проектирования закладывать правильные решения, чтобы в перспективе получать объекты, которые можно эффективно использовать, - поделился мнением руководитель исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019 года Максим Уразов. - Во-первых, государство не должно зарабатывать на спорте, а должно найти механизмы, как снизить свои расходы. Во-вторых, мы сейчас обсуждаем концепцию наследия Студенческих игр, и я уверен, что каждый объект должен "жить" 24 часа в сутки, и спорт не всегда должен быть ключевой темой на объекте. Поэтому поддерживаю идеи с ресторанами, клубными форматами, чтобы объект мог снизить бюджетные нагрузки на содержание".

Участники дискуссии привели удачные примеры государственно-частного партнерства в строительстве спортивных объектов - ледового дворца в Ульяновске, бассейна в Ленинградской области, крытого катка с ледовым покрытием в Пермском крае, туристско-спортивного комплекса в Иркутской области. Есть и другой интересный опыт: в Новосибирской области недавно открыли две частные школы по фигурному катанию, где обучаются 800 детей. Заместитель председателя Федерации практической стрельбы Московской области Игорь Немов рассказал о проекте сотрудничества с бизнесом в вопросах изготовления спортивного инвентаря. 

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