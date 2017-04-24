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Итоги культурного проекта "Дельфийские игры - 2017" подвели на зрелищном гала-концерте

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24 апреля, 11:25 UTC+3
В Играх приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из России и СНГ
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© Оргкомитет Дельфийских игр

МОСКВА, 24 апреля. В Свердловской области завершился культурный проект "Дельфийские игры - 2017", объединивший международные и российские соревнования: Шестнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Двенадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. Творческое содержание Игр было тематически связано с реализацией в текущем году решения Совета глав государств Содружества Независимых Государств "Об объявлении 2017 года Годом семьи, 2018 года - Годом культуры в Содружестве Независимых Государств" от 16 сентября 2016 года, а также с 15-летним юбилеем молодежных Дельфийских игр СНГ. Впервые в рамках культурного проекта состоялся Молодежный Евразийский Дельфийский фестиваль, заложивший практическую основу нового формата Дельфийских мероприятий - Евразийских.

В Играх приняли участие 2318 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет в составе делегаций из 76 субъектов Российской Федерации и восьми стран СНГ.

Культурный проект "Дельфийские игры - 2017" организовали совместно Национальный Дельфийский совет России, правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федерация независимых профсоюзов России при поддержке исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, Федерального агентства по делам молодежи, Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств, Государственного российского дома народного творчества, Российского творческого Союза работников культуры.

Игры прошли под патронатом международного Дельфийского комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Дельфийские игры - уникальный в своем роде проект, который помогает юным дарованиям в полной мере проявить свой талант, обменяться опытом, получить наставления от профессионального жюри, найти новых друзей-единомышленников и создать прочный фундамент для будущего роста.

На протяжении четырех дней проходили состязания по 31 номинации классического, народного и современного искусства. В этом году в программу Игр вошли две новые номинации: "Электронный клавишный инструмент" и "Открытая номинация". Сегодня, 22 апреля, состоялись финалы в одних из самых зрелищных номинаций - "Скрипка" и "Фортепиано", участники исполняли свои произведения в сопровождении симфонического оркестра.

Вечером состоялась официальная церемония закрытия культурного проекта "Дельфийские игры - 2017". Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил Игры закрытыми. В ходе гала-концерта состоялись выступления победителей и призеров Дельфийских игр 2017 года.

По результатам соревнований делегации всех стран Содружества, принявшие участие в Двенадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, увозят с собой награды.

В официальном командном первенстве Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России шестое место завоевала делегация Пермского края, пятое - Тульской области, четвертое - Самарской области, третье - Новосибирской области, второе - Свердловской области, первое - города Москвы.

Благодаря компаниям D-link и "Технологии онлайн-видео", которые обеспечивали прямую интернет-трансляцию, за ходом событий на интернет-телевидении ДЕЛЬФИК ТВ (www.delphic.tv) и в социальной сети "Одноклассники" (https://ok.ru/delphictv/video) следили десятки тысяч человек. Самыми просматриваемыми номинациями стали "Народный танец", "Фортепиано", "Эстрадное пение", "Современный танец" и "Народные инструменты". 

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