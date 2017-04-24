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Жители Ростовской области подали 250 заявок на конкурс по благоустройству дворов

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24 апреля, 11:45 UTC+3
Первые дизайн-проекты благоустройства домов и общественных территорий будут представлены уже в начале мая
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© Павел Смертин/ТАСС

Жители Ростовской области подали 250 заявок для участия в проекте "Формирование комфортной городской среды". Лучшие из предложений включат в программу текущего года по благоустройству домов и общественных территорий, сообщили в региональном правительстве.

"Первый этап реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" завершился. Впереди - отбор заявок и начало работ по благоустройству дворов и общественных территорий. На сегодня от жителей поступило более 500 предложений, по половине из них уже поданы заявки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в текущем году для участия в проекте отобраны шесть территорий - Донецк, Гуково, Зверево, Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону.

"Тема благоустройства имеет большую социальную значимость. Силами одной только власти этот проект мы не сдвинем, на первый план выходит мнение жителей Дона. Именно они принимают окончательное решение по благоустройству территории", - сказал Василий Голубев, слова которого приводятся в материале.

Первые дизайн-проекты благоустройства дворов представят уже в начале мая. Чтобы стать участником программы, жителям многоквартирного дома необходимо провести общее собрание, выбрать работы и подать заявку в местную администрацию.

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