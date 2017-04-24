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С 16 по 20 мая Санкт-Петербург превратится в юридическую столицу мира

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24 апреля, 15:11 UTC+3
В Эрмитаже в седьмой раз пройдет Петербургский международный юридический форум
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© ПМЮФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля 2017 г. /Пресс-служба Петербургского международного юридического форума/. В Государственном Эрмитаже в 7-й раз пройдет Петербургский международный юридический форум, являющийся уникальной глобальной площадкой для обсуждения ключевых тенденций в развитии законодательства.

Петербургский международный юридический форум ежегодно собирает министров юстиции, председателей верховных судов, генеральных секретарей международных организаций, глав юридических фирм-лидеров рынка, руководителей юридических служб крупнейших компаний, представителей государственных регуляторов, международных организаций и юридических школ.

В 2016 году более чем в 70 мероприятиях деловой программы форума приняли участие свыше 3700 человек из 77 стран мира, в том числе 71 официальная делегация. Десятки тысяч зрителей следили за онлайн-трансляцией форума.

В 2016 году был запущен новый формат участия в ПМЮФ - Legal Forum Live - проект представляющий собой серию мероприятий, сопровождающихся онлайн-просмотром сессий форума.

Благодаря проекту в 2016 году более 2000 представителей юридического сообщества из 33 городов России и СНГ смогли принять живое участие в дискуссиях VI ПМЮФ.

В программе ПМЮФ 2017 заявлено пленарное заседание "Право в глобальном контексте", презентации, конференции, а также дискуссионные сессии, организованные по девяти направлениям:

  • Международное право. Верховенство закона
  • Юридическая профессия
  • Smart-общество
  • Инвестиции. Финансы
  • Антимонопольное регулирование
  • Судебная и арбитражная практика
  • Промышленность. Ресурсы. Экология
  • Культура. Образование
  • Частное право

В рамках ПМЮФ впервые пройдет Международный форум по банкротству. Темы для обсуждения включают личную несостоятельность, трансграничное банкротство, права работников в случае банкротства, взыскание долгов, банкротство финансовых институтов, социальные вопросы в рамках банкротства, а также вопросы, представляющие интерес для практиков по вопросам несостоятельности.

Специальная цена на участие в ПМЮФ действует для представителей коммерческих организаций, за исключением организаций, оказывающих консультационные услуги.

Стал доступен неименной сертификат на участие в ПМЮФ - приобрести сертификат для неограниченного количества лиц от компании можно уже сейчас, а определить имена делегатов накануне события.

Ознакомиться с условиями участия, получить дополнительную информацию и пройти регистрацию можно на официальном сайте www.spblegalforum.ru

Развитием Петербургского международного юридического форума, на площадке которого ежегодно встречаются и делятся своими знаниями и опытом ведущие юристы из более чем 70 стран, стал проект LF Академия.

LF Академия - это инновационный просветительский ресурс, сочетающий широчайшие технологические возможности онлайн-обучения и уникальный контент в формате лекций по всем отраслям права от выдающихся юристов - более 500 часов лекций, презентаций, мастер-классов и дискуссионных сессий, посвященных актуальным юридическим вопросам.

Контакты:

По вопросам регистрации и участия:

delegate@spblegalforum.com

Тел.: +7 (812) 449-36-21

www.spblegalforum.ru

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