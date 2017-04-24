2000 человек вышли на старт благотворительного забега ради спасения тяжелобольных детей

"Беги ради жизни" - под таким девизом в Москве в Парке Горького прошел шестой благотворительный забег 5275. Мероприятие, организованное благотворительным фондом "Линия жизни", собрало 2000 участников всех возрастов.

Традиционно программа мероприятия была составлена таким образом, чтобы участие в нем смогли принять целые семьи: "детский старт" на 300 метров для малышей до шести лет; дистанция длиной в один километр для детей от 7 до 14 лет, а также забеги на двух дистанциях - традиционной, протяженностью 5275 м, и в два раза длиннее, 10 550 м, для участников от 14 лет и старше. Нынешний шестой забег стал рекордным по количеству участников детской дистанции.

"В своей работе мы стремимся к тому, чтобы, помогая нашим подопечным, вы получали от этого удовольствие, приходили к нам целыми семьями. Сегодня мы много говорим о том, как важен здоровый образ жизни. Именно поэтому мы организуем не только беговые праздники, но и лыжные забеги, танцевальные марафоны, а в будущем планируем заплывы и велозаезды. Ведь помогать правильно - просто, приятно, полезно", - сказала президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова, обращаясь к участникам забега.

В этом году все собранные средства будут направлены на операцию для Рогожиной Надежды (2006 г.р.). У девочки диагностирована деформация позвоночника, комбинированный диспластический сколиоз IV степени. На операцию требуется собрать 741 900 руб.

Благотворительный забег 5275 был впервые проведен благотворительным фондом "Линия жизни" в 2012 году. В разные годы его дистанции проходили по Парку Горького, Поклонной горе, ВДНХ. Все участники забега за благотворительное пожертвование, которое они вносят в пользу фонда, получают медали и памятные сувениры. Кроме того, в личном кабинете на платформе Russia Running, через которую идет регистрация, они могут отслеживать не только свой результат, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника. Победители на дистанциях получают кубки и памятные призы от фонда и партнеров.

www.5275.ru

Благотворительный фонд "Линия жизни" оказывает помощь детям до 18 лет со следующими заболеваниями: врожденная сосудистая патология головного мозга, черепно-мозговая грыжа, краниостеноз, гидроцефалия, сколиотические деформации позвоночника. Фонд оказывает адресную помощь - оплачивает высокотехнологичные операции и медицинские инструменты. За 12 лет фонд помог вернуть к здоровой жизни более 9500 тяжелобольных детей. 100% поступающих в "Линию жизни" средств используется на лечение детей.

Результаты (первые места): Дети 7-10 лет. Мальчики:

Коротков Александр

Дети 7-10 лет. Девочки

Сгибнева Анна

Дети 11-14 лет. Мальчики

Рыбалкин Александр

Дети 11-14 лет. Девочки

Шевцова Анна

5275 м. Женщины

Назарчук Анна

5275 м. Мужчины

Ошкин Егор

10550 м. Женщины

Конякина Юлия

10550 м. Мужчины

Конякин Сергей