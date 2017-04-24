Большой медиа-коммуникационный форум пройдет в Москве 25-27 апреля

25-27 апреля 2017 года в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет Большой медиа-коммуникационный форум (БМКФ 2017; www.MCF.moscow).

БМКФ 2017 третий год подряд проходит при партнерстве и на площадке одного из самых значительных событий телекоммуникационной отрасли - выставки СВЯЗЬ 2017. Соорганизаторами БМКФ 2017 выступают ЦВК "Экспоцентр" и РАЭК (Ассоциация электронных коммуникаций).

Работа форума в течение трех дней будет проходить в конференционных залах в несколько параллельных потоков. Подобный формат даст каждому зарегистрированному посетителю возможность свободно перемещаться из секции в секцию, следя за интересующими его темами и нужными ему докладчиками - http://mcf.moscow/program/.

Также зарегистрированные участники Форума и Выставки смогут свободно перемещаться по территории всего Экспоцентра, принимая участие в максимальном объеме мероприятий в эти дни.

Связь, Телеком, Медиа, Интернет

Можно считать, что с момента появления БМКФ объединенное мероприятие (СВЯЗЬ + МКФ) становится главным ежегодным проектом российской отрасли связи, телеком-сегмента, высоких технологий и интернета.

Для организаций, принимающих участие в проекте, БМКФ 2017 - уникальный формат взаимодействия сразу со многими категориями участников (пользователи, представители интернет-бизнеса, телеком-сегмента и медиа-бизнеса, представители профильных органов государственной власти, представители СМИ и т.д.), а синергия с выставкой "Связь" дает целый набор уникальных возможностей для реализации любых коммуникационных, маркетинговых и иных мероприятий.

Регистрация на БМКФ 2017

По оценке оргкомитета, в Большом медиа-коммуникационном форуме за три дня его работы примут участие более 3 000 человек.

Доступно бесплатное (льготное) участие для определенных групп участников (докладчики, партнеры, эксперты, представители СМИ, представители профильных органов госвласти, студенты профильных вузов, участники прошлых лет).

Все что нужно, чтобы стать участником БМКФ 2017 - пройти быструю онлайн-регистрацию с использованием платформы RUNET-ID и выбрать необходимый статус.

Регистрация открыта на сайте: http://mcf.moscow.

