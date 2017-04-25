Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Академическом завершено строительство коробки второй очереди крупнейшей школы Урала

Новости партнеров
25 апреля, 11:51 UTC+3
Стройку в самом молодом районе Екатеринбурга планируют завершить в декабре 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы
© akademekb.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. В самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - завершено строительство коробки здания второй очереди школы №23 на 875 мест - к более чем полторы тысячи ученических мест первой очереди, введенной в 2016 году. Об этом сообщает сегодня ресурс akademekb.ru. 

"Апрель 2017 года можно считать месяцем фактического завершения строительства четырехэтажного здания и старта отделочных и фасадных работ. Ведется остекление фасада и декоративных элементов крыши здания. Полностью закрыт тепловой контур спортзала: вставлены окна и смонтирована крыша. Начался монтаж лестничных пролетов внутри здания. Стартовали финальные работы по монтажу крыши. Ведется строительство козырька со стороны будущего центрального входа", - сообщает ресурс. 

Строительство ведет ЗАО СК "Стройтэк", выигравшая открытый тендер в сентябре 2016 года. Завершить строительство застройщик намерен уже в декабре этого года. После сдачи второй очереди школа станет крупнейшей в УрФО. Как сообщал ранее ТАСС, стоимость строительства нового комплекса в рамках городского бюджета составит почти 708,5 млн руб., что на треть дешевле стоимости строительства первой очереди (по данным на октябрь 2016).

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
5
Эксперты рассчитывают на рост числа проектов с применением сверхпроводников
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока
2
Лавров назвал своим любимым поэтом Высоцкого
3
В Саратовской области подростка покусал лев
4
В Петербурге по делу о сексуальном насилии в детском доме задержаны пять человек
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
7
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
Темы дня
Загрузка...
Реклама