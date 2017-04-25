В Академическом завершено строительство коробки второй очереди крупнейшей школы Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. В самом молодом районе Екатеринбурга - Академическом - завершено строительство коробки здания второй очереди школы №23 на 875 мест - к более чем полторы тысячи ученических мест первой очереди, введенной в 2016 году. Об этом сообщает сегодня ресурс akademekb.ru.

"Апрель 2017 года можно считать месяцем фактического завершения строительства четырехэтажного здания и старта отделочных и фасадных работ. Ведется остекление фасада и декоративных элементов крыши здания. Полностью закрыт тепловой контур спортзала: вставлены окна и смонтирована крыша. Начался монтаж лестничных пролетов внутри здания. Стартовали финальные работы по монтажу крыши. Ведется строительство козырька со стороны будущего центрального входа", - сообщает ресурс.

Строительство ведет ЗАО СК "Стройтэк", выигравшая открытый тендер в сентябре 2016 года. Завершить строительство застройщик намерен уже в декабре этого года. После сдачи второй очереди школа станет крупнейшей в УрФО. Как сообщал ранее ТАСС, стоимость строительства нового комплекса в рамках городского бюджета составит почти 708,5 млн руб., что на треть дешевле стоимости строительства первой очереди (по данным на октябрь 2016).

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером - группой компаний "КОРТРОС" (до ребрендинга в марте 2013 года - девелоперская компания "Ренова-СтройГруп"). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территории, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена "Серебряного диплома" XIV Международного фестиваля "Зодчество-2006", на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО "РСГ-Академическое"

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