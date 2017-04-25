Режиссер Владимир Алеников представит первый полнометражный фильм Академии Н.С. Михалкова

МОСКВА, 25 апреля. 16 мая 2017 года в 20 часов 00 мин в кинотеатре "Иллюзион" впервые состоится масштабная премьера полнометражного фильма "Мастерская" Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

Полнометражный художественный фильм "Мастерская" производства Академии театрального и киноискусства Н.С. Михалкова создан педагогом академии, известным кинорежиссером и сценаристом Владимиром Алениковым. Фильм был снят в рамках курса В.М. Аленикова "Специфика работы актера в кино" и стал его завершающей стадией.

"Мастерская" рассказывает о встрече выпускников актерского курса академии через пять лет. В процессе встречи выясняется, у кого и как сложилась судьба, а также всплывают всяческие драматические, cкрытые ранее подробности взаимоотношений персонажей. Жизни артистов присущи все человеческие слабости. В ней есть и горечь несостоявшейся любви, и ревность, и предательство, и зависть, и многое другое. Однако, несмотря на все драматические перипетии, есть главное, что всех их объединяет – преданность искусству, мечта о новых творческих свершениях.

В фильме заняты 15 артистов - выпускников первого года обучения академии. Помимо художественных достоинств картина также дает представление о том, какие серьезные педагогические и творческие задачи ставит перед собой академия, какого уровня профессионализма добивается от своих студентов.

Уникальность "Мастерской" состоит, в частности, и в том, что весь фильм снят одним кадром, в реальном времени, без единой склейки, cо сложнейшей хореографией камеры и артистов. Он представляет собой наглядный пример для начинающих кинематографистов, как можно без особых материальных затрат добиться высокого художественного уровня.

Оператором-постановщиком фильма стал выпускник операторской мастерской первого года обучения академии Вячеслав Ложковой. Музыку написал известный португальский композитор и исполнитель Марио Пашеко.

Фильм "Мастерская" представляет собой яркий пример авторского кино. Уровень мастерства, c которым сделан фильм, и затронутые в нем темы позволяют надеяться на серьезный интерес к нему со стороны отечественных и зарубежных международных кинофестивалей.

Посещение мероприятие бесплатное, вход осуществляется по предварительной записи.

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Пресс-служба Академии Н.С. Михалкова

Для справки

Владимир Алеников – кинорежиссер, писатель, продюсер. Заслуженный деятель искусств РФ. Член ПЕН-клуба – Международной Ассоциации писателей, академик Национальной Академии кинематографических наук и искусств России, академик Российской Академии кинематографических искусств. Обладатель более 40 призов на международных и всероссийских кинофестивалях, а также ряда почетных наград: "За сохранение и приумножение лучших традиций российского кино", "За вклад в комедию", "За вклад в развитие детского кинематографа", "За огромный вклад в оздоровление морально-нравственного климата в молодежной среде, в преодоление агрессии и межнациональной розни". Лауреат международной премии "Капля", присуждаемой за вклад в жанр хоррора и остросюжетного кино. Автор книги "Свой почерк в режиссуре". Автор ряда романов, а также книг для детей.

Избранная фильмография:

"Жил-был настройщик", "Приключения Петрова и Васечкина", "Биндюжник и Король", "Короли российского сыска", "Пробуждение", "Феофания, рисующая смерть", "Пистолет (с 6 до 7.30 вечера)", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Война Принцессы".