В Москве пройдет Российская неделя маркетинга 2017

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 апреля. Российская неделя маркетинга 2017 - мероприятие must have для бизнес-сообщества. Компания Prime Time Forums - организатор и лидер конференционного рынка России и СНГ - пятый год подряд создает форум, который уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой в области маркетинга.
Программа на официальном сайте форума: http://ptf.su/go/5bg
Одна из главных ценностей форума - его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса.
Ключевыми темами Российской недели маркетинга 2017 станут:
Маркетинг и обучение - это инвестиции в будущее вашего бизнеса! Если вы собственник, директор по маркетингу и PR, стремитесь к развитию – то не пропустите главное событие этой весны для профессионалов рекламы. На площадке соберутся более 1500 ведущих топ-менеджеров и руководителей для того, чтобы поделиться ценным опытом и сгенерировать новые идеи для привлечения и удержания клиентов, для глубокого погружения в отраслевую специфику и новых полезных знакомств.
Среди спикеров:
Смотреть всех спикеров: http://ptf.su/go/5bg
Присоединяйтесь к экспертам и учитесь просчитывать тенденции, опережая лидеров. При регистрации в подарок вы получите семь лучших видео от ведущих экспертов по маркетингу.
Регистрация открыта на официальном сайте события: http://ptf.su/go/5bg
Дата: 24-27 мая 2017 г.
Место: г. Москва, ул. Веткина, д.4, Ювелирный дом "Эстет"