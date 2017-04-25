В Москве пройдет Российская неделя маркетинга 2017

МОСКВА, 25 апреля. Российская неделя маркетинга 2017 - мероприятие must have для бизнес-сообщества. Компания Prime Time Forums - организатор и лидер конференционного рынка России и СНГ - пятый год подряд создает форум, который уже стал рынкообразующим событием и главной образовательной и коммуникационной площадкой в области маркетинга.

Программа на официальном сайте форума: http://ptf.su/go/5bg

Одна из главных ценностей форума - его участники, которые и определяют значимость и статус события. На площадке собираются компании из всех отраслей экономики, включая представителей ТОП100 ведущих компаний России, малого и среднего бизнеса.

Ключевыми темами Российской недели маркетинга 2017 станут:

искусственный интеллект в маркетинге;

будущее и настоящее маркетинга;

аgile маркетинг;

трендспоттинг;

performance marketing

Маркетинг и обучение - это инвестиции в будущее вашего бизнеса! Если вы собственник, директор по маркетингу и PR, стремитесь к развитию – то не пропустите главное событие этой весны для профессионалов рекламы. На площадке соберутся более 1500 ведущих топ-менеджеров и руководителей для того, чтобы поделиться ценным опытом и сгенерировать новые идеи для привлечения и удержания клиентов, для глубокого погружения в отраслевую специфику и новых полезных знакомств.

Среди спикеров:

Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes);

Алексей Манихин (основатель и генеральный директор Prime Time Forums);

Дэнни Перекальски (генеральный директор Ozon.ru);

Андрей Парабеллум (один из самых дорогостоящих консультантов и бизнес-тренеров России);

Смотреть всех спикеров: http://ptf.su/go/5bg

Присоединяйтесь к экспертам и учитесь просчитывать тенденции, опережая лидеров. При регистрации в подарок вы получите семь лучших видео от ведущих экспертов по маркетингу.

Регистрация открыта на официальном сайте события: http://ptf.su/go/5bg

Дата: 24-27 мая 2017 г.

Место: г. Москва, ул. Веткина, д.4, Ювелирный дом "Эстет"