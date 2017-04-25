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Иммигрант Инвест презентовал программу получения ПМЖ на Мальте

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25 апреля, 14:45 UTC+3
Компания получила лицензию правительства Мальты и является сертифицированным агентом
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© Фото предоставлено компанией Иммигрантинвест

Компания Иммигрант Инвест рассказала о Malta Residence and Visa Programme, которая позволяет получить ПМЖ Мальты за инвестиции. Программа работает с августа 2015 года.

31 марта 2017 года прекратила работу популярная программа получения ПМЖ Венгрии за инвестиции, которая позволяла путешествовать по странам ЕС без виз. Теперь Malta Residence and Visa Programme - единственная возможность получить ПМЖ за инвестиции в европейской стране. Она рассчитана на состоятельных людей и не предполагает смены гражданства. MRVP позволяет свободно путешествовать в пределах Шенгенской зоны и при желании изменить налоговое подданство.

Чтобы принять участие в Malta Residence and Visa Programme, достаточно быть совершеннолетним, приобрести гособлигации на сумму 250 тыс. евро, а также арендовать либо приобрести жилье в стране. Аренда обойдется в 12 тыс. евро за год, то есть будет стоить 1000 евро в месяц. Дополнительно необходимо оплатить административный сбор, который составляет 30 тыс. евро. Общие расходы составят до 400 тыс. евро, поскольку придется оплатить услуги агентов и оформить медицинскую страховку. Заявитель обязан доказать свою состоятельность. Его годовой доход должен составлять не менее 100 тыс. евро в год. Альтернатива: инвестор может доказать, что у него есть полмиллиона евро на счету. При необходимости участники программы смогут рассчитаться кредитными деньгами либо привлечь спонсора.

Для получения ПМЖ на Мальте не нужно сдавать экзамен на знание мальтийского языка. Дети заявителей могут проходить обучение в частных школах, преподаватели которых отдают предпочтение английскому языку.

Участие в MRVP предполагает проверку благонадежности - заявителю нужно указать данные о доходах, предоставить справку об отсутствии судимости и документы о браке, если он был заключен. Минимальный возраст для сдачи биометрических данных - 12 лет. Материально зависимые родители и дети от других браков также могут стать участниками MRVP.

Компания IMIN MALTA представляет программу MRVP в России: она получила лицензию правительства Мальты, является сертифицированным агентом, а также имеет офис на Мальте. IMIN MALTA не является посредником, поскольку занимается вопросами, связанными с иммиграционными программами, самостоятельно на основании лицензии правительства Мальты.

О ключевых особенностях программы рассказал ее руководитель Roderick Cutajar. Интервью с подробным разбором условий MRVP уже опубликовано на Forbes.

Более детальную информацию о сроках действия и финансовых условиях Malta Residence and Visa Programme можно получить у директора по развитию компании Иммигрант Инвест Елены Рудой.

Контакты:
+356 (277) 802-39
elena@imin.pro
www.immigrantinvest.com

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