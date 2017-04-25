В выставке "Дизайн и реклама" приняли участие 183 компании из РФ, СНГ и дальнего зарубежья

В Центральном Доме художника на Крымском Валу завершилась 23-я выставка маркетинговых коммуникаций "Дизайн и реклама", которая в этом году проходила в рамках первой Московской биеннале дизайна.

В выставке, продлившейся с 11 по 14 апреля 2017 года, приняли участие 183 компании из России, стран СНГ и дальнего зарубежья - экспонентов, участников деловой программы и различных конкурсов. За четыре дня работы выставки Центральный Дом художника посетили 7664 человек.

Тематические разделы выставки:

Дизайн, брендинг, креатив

Продвижение товаров на местах продаж, POSm, Displays

Digital signage

Рекламная полиграфия

Сувенирная продукция

Материалы и оборудование

Интернет-реклама и он-лайн торговля

Дизайн и строительство выставочных стендов

Образование

Лучшие экспоненты:

Экспертный совет "Дизайна и рекламы" выдвинул шесть номинаций, по которым оценивались стенды участников выставки. Дипломами за лучшее оформление стендов были награждены:

Диплом "За самый оригинальный стенд": VIRTU

Диплом "За самый космический стенд": ДЕКА

Диплом "За самый инновационный стенд": ВИТРИНА А

Диплом "За самый концептуальный стенд": TTG

Диплом "За самый интерактивный стенд": PVB

Диплом "За лучший дебют": ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ

Диплом "За графический дизайн годового отчета ПАО Газпром 2016": TGD

Деловая программа

В рамках деловой программы выставки за четыре дня состоялись 103 мероприятия, многие из которых собрали полные, а иногда даже переполненные залы.

11 апреля программа открылась днем Британской высшей школы дизайна, прошедшим в конференц-зале ЦДХ и собравшим широкую аудиторию. Леонид Бугаев, Виктор Меламед, Максим Нестеренко, Андрей Пуртов, Данила Шорох и другие кураторы различных курсов БВШД ознакомили слушателей с новейшими трендами в различных сферах применения дизайна - от графического дизайна и иллюстраций до дизайна мобильных приложений. В завершение дня состоялась панельная дискуссия с кураторами БВШД.

Важным событием первого дня работы "Дизайна и рекламы" стал и день социальной рекламы, организаторами которого выступили Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и АНО "Лаборатория социальной рекламы". В рамках этого дня с посетителями "Дизайна и рекламы" встретились представители социальных служб и фондов, преподаватели, режиссеры, продюсеры и другие специалисты, чья деятельность тем или иным образом связана с обсуждаемой темой.

12 апреля в течение всего рабочего времени выставки продолжался день брендинга, организатором которого выступила Ассоциация брендинговых компаний России (АБКР). В продолжение дня брендинга, разделенного на три сессии, со слушателями, практически заполнившими вместительный конференц-зал ЦДХ, встретились руководители и креативные директора "Артоники", A.Studio, Brand Brothers, Brandson Branding Agency, DDH, Getbrand, Mildberry и других ведущих российских и международных брендинговых агентств, которые подробно и предметно рассказали о корпоративном брендинге, существующих тенденциях и стратегии развития сильного бренда.

В этот же день состоялось еще одно знаковое мероприятие "Дизайн и рекламы" - день теле- и кинорекламы, включавший в себя показ лучших роликов американского конкурса AICP-Show, международного фестиваля Epica Awards и традиционного конкурса телевизионной рекламы "25 каДР", который оргкомитет выставки в этом году провел уже в 17-й раз. В конкурсе приняли участие 19 компаний (в 2016-м году было 17 участников) и 89 роликов, перечень победитель конкурса опубликован на сайте выставки "Дизайн и Реклама".

Существенным дополнением к блоку мероприятий дня теле- и кинорекламы стало выступление Владимира Вайнера, директора фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, на тему рекламы в городах будущего.

13 апреля заданная накануне тема брендинга была продолжена циклом мероприятий Высшей школы брендинга, в рамках которого выступили кураторы ВШБ Александр Деменко и Андрей Кожанов, рассказавшие о практике эффективного брендинга, управляющий партнер Lineberger Алексей Муразанов, чье выступление было посвящено психологии брендинга, и представители DDVB Дмитрий Пёрышков и Дмитрий Стрюков, ознакомившие слушателей с самыми важными принципами при разработке и внедрении бренда. Численность присутствующих на этих мероприятиях была такова, что в одном из перерывов спикеры ВШБ и их слушатели переместились на более просторную площадку.

Кроме того, 13 апреля состоялись блок интернет-рекламы, посвященный таким актуальным темам, как веб-дизайн и визуальная коммуникация, привлечение клиентов на сайт и продвижение в интернете, инструменты SMM и лайфхаки Google Adwords, а также Международный форум "Маркетинг в ритейле", организованный международной ассоциацией маркетинга в ритейле POPAI Россия. Выступления спикеров были посвящены использованию digital signage, интерактивных элементов и других инновационных средств в оформлению точки продаж, а также исследованию поведения и эмоций покупателя.

14 апреля, в последний день работы "Дизайна и рекламы", наиболее заметными событиями стали блок онлайн-бизнеса и блок PR. В рамках блока онлайн-бизнеса, где организатором большей части выступлений стала Ассоциация интерактивных агентств (АИА), был детально рассмотрен широкий спектр актуальных тем - привлечение клиентов с международных рынков, онлайн-продажи сложных продуктов, тестирование новых инструментов в условиях жестких KPI, продвижение в Instagram и т.д. В состав блока PR вошли разноплановые и информативные мероприятия, среди которых были, в частности, выступление директора по корпоративным коммуникациям Tele2 Кирилла Алявдина и рассказ представителя рекламного агентства Fistashki Павла Таргашина об истории продвижения Burger King.

Спецпроекты и конкурсы

На выставке "Дизайн и реклама" ежегодно проводятся профессиональные конкурсы, а также специальные проекты. В этом году был проведен 13-й конкурс маркетинговых коммуникаций в ритейле POPAI RUSSIA AWARDS. Конкурс занимает третье место в мире после США и Франции по объему представленных POS-дисплеев и проектов, а также представляет несколько специальных номинаций. В 2017 году на рассмотрение жюри было представлено 320 дисплеев - это новый рекорд в истории конкурса, превысивший показатели прошлого года (225 работ) почти в полтора раза. Члены жюри отметили высокое качество работ и экспозиции выставки.

Акцентом выставки 2017 года стал международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна. Этот проект охватывает все направления комплексного и локального декорирования пространств, дизайна элементов оформления и подготовки праздничных мероприятий. Главная цель конкурса - объединить и полно продемонстрировать возможности рынка, тенденции и инновации, самые успешные решения. Членами жюри конкурса стали представители правительства Москвы и Московской области, различных регионов России (Волгоград, Курск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Череповец), парков, торговых центров, ведущих архитектурных бюро, отраслевых СМИ и независимые эксперты.

Объявление и церемония награждения лауреатов конкурса состоялась вечером 13 апреля в ЦДХ на Крымском Валу. Победителями стали компании S.O.S. Decorace (Чехия), Mall Decor, коммуникационная группа LBL, ГК Мегаполис (Санкт-Петербург), Big Décor, Only Trees и Studio Dega (Санкт-Петербург), а также торговые центры "Ривьера" и "Авиапарк" (Уфа).

Значимой составляющей "Дизайна и рекламы" стал раздел CHRISTMAS TIME, ориентированный преимущественно на профессиональную аудиторию и представляющий товары и услуги новогодней и праздничной индустрии. Включение новогоднего сегмента в выставку, проходящую весной, имело целью дать как оптовикам, так и розничным торговым компаниям возможность подготовиться к праздничному сезону оптимальным образом и с достаточным запасом по времени, что немаловажно при заключении серьёзных контрактов.

На "Дизайне и рекламе" были также представлены мобильная выставка работ социальной рекламы фонда CAF, осуществляемая в рамках программы "Социально активные медиа" и имеющая целью повысить информированность населения о деятельности некоммерческих организаций, а также специальный проект ТАСС - архивные кадры из фотобанка агентства, объединенные рекламой как общей темой.

Официальная поддержка

Под патронатом:

Правительства Москвы

При поддержке:

Ассоциации коммуникационных агентств России (AKAP)

Ассоциации российских брендинговых компаний (АБКР)

Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ)

Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС)

Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР)

Ассоциации маркетинга в ритейле POPAI Россия

"Помимо креативной, творческой составляющей, все большую роль играют современные технологии, материалы и оборудование. Новые форматы, в первую очередь цифровые, с каждым днем активнее занимают ниши на рынке. И выставка традиционно является ведущей площадкой для их представления", - сказал И.В. Шубин, руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

"Здесь неизменно встречаются все участники рекламного сообщества, которые представляют последние творческие и технологические разработки, общаются и обмениваются идеями и опытом. И очень хорошо, что организаторы выставки "Дизайн и реклама" не останавливаются на достигнутом, а всякий раз стремятся придумать что-то новое", - отметил А.Д. Менчук, первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Подмосковья.

"Выставка "Дизайн и реклама" традиционно собирает на одной площадке всю российскую рекламную отрасль. "Дизайн и реклама" - это, без сомнения, зеркало нашей индустрии", - считает А. Андреев, сопрезидент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР).

"POPAI Russia давно и плотно сотрудничает с выставкой "Дизайн и реклама", и тому есть ряд причин: выставка профильная, нужная, интересная, посещаемая и любимая не только состоявшимися специалистами, но и молодыми перспективными дизайнерами и рекламистами", - подчеркнул В.В. Бычков, президент POPAI Россия.

24-я выставка маркетинговых коммуникаций "Дизайн и реклама" будет проходить в Центральном Доме художника с 10 по 13 апреля 2018 года.

Организатор: "ЭКСПО-ПАРК ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОЕКТЫ"

119049 Москва, Крымский Вал, 10, офис 165

Тел.: +7 495 657 9922 (доб.130)

www.design-reklama.ru

e-mail:dr@expopark.ru