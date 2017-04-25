"Анна Каренина" ярко отметила первый юбилей

22 апреля "Анна Каренина" ярко отметила свой первый юбилей. С неизменным аншлагом артисты мюзикла сыграли 100-й спектакль

В театре царила праздничная атмосфера, каждый гость получил в этот вечер памятный сувенир от "Анны Карениной". Во время исполнения финальной песни сцену накрыло блестящими конфетти, и счастливые артисты принимали поздравления от восторженных зрителей.

"Анне Карениной уже шесть месяцев и 100 спектаклей. И, знаете, каждый раз я выхожу на сцену как в первый раз, - призналась Екатерина Гусева, исполнительница роли Анны Карениной. - И мы чувствуем, что мы любимы, что мы существуем в одном порыве со зрителем, что мы летим! Я желаю "Анне Карениной" только высокого полета!"

Наталия Быстрова, исполнительница роли Кити Щербацкой, поделилась: "Для меня "Анна Каренина" - первый проект в Театре оперетты, и я полюбила его всей душой. Когда зал полон зрителей, а зрители полны восторга - это непередаваемая буря эмоций! И это дарит нам такие незабываемые впечатления, что хочется вновь и вновь выходить на сцену. Не верится, что мы сыграли уже 100 спектаклей!"

"Анна Каренина" - шедевр мировой классики о взаимоотношениях мужчины и женщины. Драматическая история любви замужней дамы Анны Карениной и блестящего молодого офицера Алексея Вронского разворачивается на фоне блеска и роскоши дворянской жизни второй половины XIX века.

Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоялась 8 октября 2016 года, и с тех пор спектакль сопровождают неизменные аншлаги, а билеты на мюзикл раскупаются на много месяцев вперед.

В труппе мюзикла - лучшие столичные артисты жанра: Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Сергей Ли, Ольга Беляева, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Лика Рулла, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Максим Заусалин и многие другие.

Ближайшие спектакли мюзикла "Анна Каренина" пройдут с 16 по 28 мая и с 20 июня по 2 июля в Театре оперетты.

Официальный сайт мюзикла "Анна Каренина"