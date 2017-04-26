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ГМИИ им. А.с. Пушкина разработал креативную кампанию, посвященную импрессионистам

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26 апреля, 10:20 UTC+3
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Материал из 1 страницы
© ГМИИ им. А.С. Пушкина

В Москве появился Руанский собор, Бульвар капуцинок и Оперный проезд - ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет креативную кампанию, посвященную коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея. Места, изображенные на знаменитых картинах, превращаются в реальные адреса, до которых можно добраться на такси, метро или пешком по указателям. Теперь знаменитые топонимы импрессионизма можно увидеть на Новом Арбате, Ленинском проспекте, Никитском и Чистопрудном бульварах, Крымском валу появились рекламные щиты со слоганом "К импрессионистам нужно прийти" и точным расстоянием до музея.

25 апреля 1874 года в журнале "Le Charivari" была опубликована статья, в которой критик Луи Леруа впервые употребляет термин "импрессионизм". Этим словом журналист обозначил искусство, показанное на только что открывшейся в Париже выставке художников-новаторов. Несмотря на первоначальный критический смысл, термин оказался точным и впоследствии стал широко употребляться.

В собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина на Волхонке, 14 хранится картина Клода Моне "Бульвар капуцинок в Париже", которая выставлялась на той самой первой выставке. Большинство ведущих художников XIX-XX столетий - Моне, Ренуар, ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо, Дерен и другие - представлены в Пушкинском музее важнейшими для их творчества работами. Только в немногих крупнейших музеях мира, таких как Лувр, Музей д’Орсэ, Метрополитен-музей, есть собрания французской живописи этого периода, сопоставимые по качеству и значению с коллекцией Музея. Не нужно уезжать из Москвы, чтобы соприкоснуться с этим искусством - к импрессионистам нужно прийти.

Марина Лошак, директор: "ГМИИ им. А.С. Пушкина впервые запускает креативную кампанию, посвященную не выставке-блокбастеру, а постоянной экспозиции Музея. Целью проекта является напомнить нашему зрителю о том, что представленное в Музее собрание работ Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса и других великих импрессионистов и постимпрессионистов, представленное в Пушкинском музее, может по праву считаться одной из выдающихся коллекций мира".

Евгения Киселева, куратор проекта: "Слоган кампании "К импрессионистам нужно прийти" имеет прямое и переносное значение. Используя образы знаменитых топонимов с полотен "Бульвар капуцинок в Париже", "Руанский собор в полдень", "Сосна Берто. Сен-Тропе", мы приглашаем прохожих прийти к искусству импрессионистов буквально и посетить постоянную экспозицию Пушкинского музея".

ГМИИ им. А.С. Пушкина выражает благодарность ПАО "Росбанк" за возможность реализации креативной кампании.

Состав творческой группы

ГМИИ им. А.С. Пушкина:

  • Марина Лошак - директор
  • Евгения Киселева - руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью
  • Инна Милосердова - советник 
  • Динара Шарлапаева - заведующая сектором маркетинга и рекламы
  • Юлия Рыкова - менеджер специальных проектов
  • Тамара Великоднева - менеджер digital-проектов
  • Елена Антонова - копирайт 
  • Нора Мушон - координатор btl-проектов
  • Андрей Шикин - дизайнер

Росбанк:

  • Елена Кожадей - директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы
  • Екатерина Плужник - руководитель отдела корпоративной социальной ответственности 

Агентство MORE: 

  • Креативный директор: Ярослав Орлов, Мария Борзилова
  • Стратег: Стас Ивницкий
  • Копирайтер: Юля Андриянова
  • Арт-директор: Дима Аркатов, Илья Березин
  • Junior арт-директор: Иван Камышев
  • Дизайн-директор: Стас Леонтьев
  • Аккаунт-директор: Надя Сидорова
  • Аккаунт-менеджер: Игорь Серегин

Концепция: агентство MORE 

Куратор проекта: Евгения Киселева

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