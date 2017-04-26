Названы лучшие стартапы GenerationS

Финал крупнейшего в России и Восточной Европе стартап-акселератора GenerationS от РВК состоялся 25 апреля в Москве в концертном зале Stadium Live. Три победителя разделили призовой фонд в размере 15 млн рублей, а 19 команд получили призы партнеров акселератора общей стоимостью свыше 100 млн рублей.

Главное событие GenerationS прошло в формате масштабного технологического шоу и собрало несколько сотен предпринимателей, инвесторов, представителей корпораций и участников инновационной экосистемы. Команды 40 лучших стартапов акселератора представили свои разработки в сфере финансовых технологий, энергетики, 3D-печати, металлургии, сельского хозяйства, биомедицины, рекламы, дизайна и розничной торговли, а также "умного города". Ключевым моментом финала и всего сезона GenerationS-2016 стали выступления восьми финалистов - по одному от каждого отраслевого направления акселератора - перед экспертным жюри, которое определило победителей четвертого сезона GenerationS.

Первое место заняла московская команда "БОФТ" под руководством Тоса Мовсисяна с технологией моментальной печати фотографий. Предприниматели разработали автомат для печати изображений из социальных сетей. Устройства можно встретить уже в 47 городах России и 17 странах мира. Команда получила 5 077 678 рублей на развитие проекта пропорционально количеству поданных голосов членами попечительского совета GenerationS.

На второе место вышла краснодарская команда "Мануфактура зеленых технологий" под руководством Анжелы Асатуровой, которая создает безопасные органические биопрепараты для защиты растений. Вещества, полученные на основе новых штаммов бактерий, защищают зерновые, плодовые, овощные культуры и сою от заболеваний и вредителей. Кроме того, использование биопрепаратов вместо пестицидов позволяет снизить затраты и минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Денежное вознаграждение команды составило 5 028 618 рублей.

Третье место заняли предприниматели из Перми Михаил Тюлькин и Дмитрий Сутормин с разработкой универсального RCML-языка для "общения" промышленных роботов. Цель проекта - максимально облегчить установку и настройку работы программного обеспечения на крупных промышленных производствах и "подружить" между собой роботов различных производителей, снизив при этом издержки на внедрение нового ПО. Команда получила вознаграждение в размере 4 893 704 рублей.

"Выпускники GenerationS уже сегодня делают бизнес более эффективным, а нашу жизнь более комфортной. Мы поздравляем победителей, финалистов и всех участников стартап-акселератора с окончанием важного этапа, который в будущем поможет технологическим предпринимателям стать частью экономики новых возможностей. За четыре года работы GenerationS проделан огромный путь. За плечами 20 акселерационных программ, больше 10 тысяч заявок, более миллиарда рублей привлеченных участниками инвестиций", - прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.

На финале также были объявлены победители многочисленных конкурсов и специальных номинаций от партнеров GenerationS-2016.

Фонд содействия инновациям, выступающий партнером GenerationS с 2014 года, запустил для команд акселератора специальный конкурс StartGenS в рамках программы "Старт". По результатам конкурса Фонд предоставил выпускникам корпоративных акселераторов GenerationS 26 грантов по 2 млн рублей.

"Участники акселератора получили отличный опыт, множество связей и полезные знания. Вы - элита, к вам особый интерес и почтение. Фонду содействия инновациям особенно приятно быть здесь. Мы регулярно в рамках наших программ поддерживаем выпускников GenerationS. С 2014 года проекты акселератора были профинансированы фондом на сумму более 100 млн рублей", - подчеркнул Иван Бортник, советник генерального директора, член наблюдательного совета фонда содействия инновациям, председатель попечительского совета GenerationS.

Райффайзенбанк назвал имена финалистов номинации Raiffeisen Award. Первое место и приз в 1 млн руб. получила команда проекта Oz Photo Expert по анализу цифровых фотографий. В тройку лидеров также вошли разработчики сервисов Eco Banking System и Thewaay. Все призеры номинации получили право запустить с Райффайзенбанком пилотные проекты.

Партнер финтех-направления GenerationS ВТБ24 запустит совместный пилотный проект с командой "Финхаб", победившей в номинации "Лучший FinTech-стартап для B2B". Команда стартапа получит доступ к экспертизе профильных специалистов департамента обслуживания клиентов малого бизнеса ВТБ24, а также к ресурсам, необходимым для пилотного запуска.

В рамках собственной номинации "Завтра начинается сегодня. Инновационные технологии и решения для бизнеса" компания SAP отметила команды сервиса по сбору и анализу данных в точках продаж Imredi, сервиса для прогнозирования отказов оборудования Rokot, авторов технологии предупреждения столкновений "Нилар". Один из крупнейших разработчиков корпоративных приложений предоставит предпринимателям возможность пройти обучающий курс "Интернет вещей в действии" в учебном центре SAP.

Партнер GenerationS Гарс Телеком наградил в рамках номинации "Новый телеком для умного бизнеса" разработчиков проекта Hidden Net. Технологические предприниматели смогут не только привлечь инвестиции от телеком-партнера акселератора, но также получить инфраструктуру для развития проекта "под ключ" - офис в Москве, вычислительные мощности, цифровую сеть связи в масштабах города и страны, пул потенциальных клиентов.

Победителями специальной номинации "Инвестиции от Александра Румянцева" стали восемь команд: WaterMelon, GrammyGo!, Darenta, Trusbox, OfficeSharing, 2work, Trainhub и Патентное сообщество. Помимо инвестиций на развитие от бизнес-ангела, победители получат менторскую поддержку, помощь в усилении команды, бухгалтерское и юридическое сопровождение.

Компания Microsoft предоставила облачный грант на $120 тыс., а также менторскую и технологическую поддержку предпринимателям из проекта RCML.

В рамках номинации "Перспективные технологии. Разработка новых продуктов из драгоценных металлов" корпорация "Красцветмет" пригласила разработчиков технологии автоматизации производственных задач 3D-печати ATSS к участию в программе развития стартапов на базе R&D Park, инфраструктурной площадки компании.

Команда минского стартапа Dronex победила в специальной номинации компании Kama Flow Smart Start Award. Теперь разработчикам предстоит пройти программу акселерации и трекинга от команды инвестиционного партнера GenerationS.

Клуб инвесторов VentureClub вложит $100 тыс. в стартап Cindicator и $50 тыс. в стартап "Арена Лидер", которые в рамках специального конкурса были признаны самыми инвестиционно привлекательными проектами GenerationS.

В номинации TechMoscow Awards от Агентства инноваций города Москвы победил проект "Акколаб". Команда проекта получила годовой сертификат на использование переговорных комнат на территории делового пространства Deworkacy на Красном Октябре, а также ноутбук.

Приз зрительских симпатий получил основатель проекта Scanderm Pro. Победитель номинации станет обладателем сертификата на профессиональную поддержку от PwC, а также героем серии публикаций в журнале Inc. Russia.

Специальные призы всем финалистам предоставлены beauty-партнером финала GenarationS компанией Faberlic.

На финале GenerationS состоялось открытие IV Russian Tech Tour. С выпускниками акселератора познакомились 50 российских и зарубежных инвесторов. В числе участников Russian Tech Tour 2017 года - инвесторы BASF Venture Capital (Германия), Innovestor Ventures (Финляндия), Middle East Venture Partners (ОАЭ), Silicon Valley Venture Partners (США), Almaz Capital Partners (США), представители российских фондов Maxfield Capital, Bright Capital, Phystech Ventures и др.

В 2016 году на участие в GenerationS было подано 4237 заявок из 30 стран мира. Непосредственное участие в отборе и акселерации проектов приняли около 20 российских корпораций, включая QIWI, Московскую биржу, VISA, Райффайзенбанк, НПО "Сатурн", ОАО "Красцветмет", БФК "Северный", АО "ЕвроСибЭнерго", АК АЛРОСА, ГК "ЭФКО", "Русское техническое общество", Publicis Communications Russia и др. С учетом специфики бизнес-задач корпораций-партнеров были разработаны специализированные программы по восьми отраслевым направлениям: AgroBioTech&Food, Сreative Industries, Finance&Banking Technologies, LifeScience, Mining&Metals, Power&Еnergy, SmartCity, TechNet. Участниками акселераторов стали 120 стартап-команд. Уже в ходе прохождения акселерации многие из них заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями-партнерами GenerationS, запустили пилотные проекты и смогли привлечь инвестиции.

"Создание прорывных технологий и продуктов - это то, чем мы сами занимаемся уже много лет и в России, и по всему миру. Поэтому мы участвуем в поиске и поддержке молодых команд, которые стараются создать что-то новое в области технологий. В России способны появляться действительно классные технологические компании глобального уровня - мы все сами знаем эти примеры: ABBYY, Kaspersky, Acronis и т.д. Надеюсь, что сегодня мы присутствовали при первом успехе тех, кто вскоре пополнит это список", - отметил член gопечительского совета GenerationS, со-основатель и глава разработок Acronis Станислав Протасов.