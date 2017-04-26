Концессионер мусоросортировочных комплексов под Новосибирском уверен в их полной загрузке

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Концессионер двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске "Экология-Новосибирск" уверен в том, что заводы будут перерабатывать не менее предусмотренных соглашением 800 тысяч тонн отходов в год. Город ежегодно производит не менее 1 млн тонн твердых бытовых отходов, сообщил сегодня в пресс-центре ТАСС в Новосибирская агломерация партнер сопровождающей проект юридической фирмы "Лекап" Юрий Туктаров.

"Исходили из того, что в СНИПах закреплена плотность кубометра твердых коммунальных отходов (ТКО) в размере 200 кг на кубический метр, и при этом была статистика относительно Новосибирской агломерации в размере 5 млн. Пять миллионов умножили на 200 килограмм - получили 1 млн тонн (ТКО)", - объяснил Туктаров.

По его словам, в концессионном соглашении указана меньшая загрузка - 800 тыс. тонн в год, потому что транспортирующим отходы организациям может понадобиться время, чтобы переключиться на доставку мусора на новые объекты. "Этот лаг в 200 тыс. тонн - это разгонка во времени, чтобы они привыкли", - сказал Туктаров.

Ранее неодобрение общественности и депутатов заксобрания региона вызвал пункт концессии, предусматривающий компенсацию из облбюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Туктаров сегодня сообщил, что, по мнению обеих сторон - и концессионера, и концедента, - "этот запас в 200 тыс. тонн является достаточным и безопасным для бюджета". Он также добавил, что, компенсировать недополученные доходы концедент обязуется только, если объемы будут на 9% ниже заявленных, то есть меньше 720 тыс. тонн в год.

По словам замначальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Натальи Аббасовой, мусора в городе еще больше. "По мнению нашего министерства (мы пользовались несколькими оценочными характеристиками), на территории Новосибирской агломерации эти объемы где-то от 1,2 до 1,5 млн тонн формируются", - сказала она.

Другие опасения общественников - связанные с экологичностью проекта - постарался развеять заместитель гендиректора компании "Экология-Новосибирск" Максим Спирин. По его словам, при сортировке из мусора планируют извлекать не менее 25% подлежащих вторичной переработке отходов вроде стекла и пластика. Полигоны для бытовых отходов построят с использованием современных технологий: их основание будет защищено геомембраной, исключающей попадание опасных веществ в почву и подземные воды. Образующийся внутри полигона свалочный газ будут сжигать в специальной факельной установке при температуре 1200 градусов, а жидкость (полигонный фильтрат) - сливать в специальный пруд-накопитель, где ее отфильтруют по технологии обратного осмоса до технического качества и отправят на повторное использование.

"Свалочный газ начнет образовываться через 5-7 лет, но не в тех объемах, чтобы его можно было использовать, поэтому на первое время предусмотрены системы сбора и утилизации. А затем будем разрабатывать систему сбора и использования его для своих нужд, когда образование газа дойдет до 2 тыс. кубометров в час. У нас абсолютно замкнутый цикл", - сказал Спирин.

Кроме того, предусмотрен тщательный контроль за работой комплексов: в рамках соглашения концессионер будет раз в три месяца предоставлять в правительство полный отчет о своей деятельности.

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией "Экология-Новосибирск", предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект - систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы "Верх-Тула", "Раздольное" и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.