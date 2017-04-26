Более 25 тыс. детей из малоимущих ивановских семей смогут бесплатно отдохнуть в лагерях

ИВАНОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Более 25 тыс. детей из малоимущих семей Ивановской области, а также детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в текущем году в лагерях за счет бюджета региона. Об этом сообщили в правительстве Ивановской области.

"Планируется, что в текущем году организованными формами отдыха и оздоровления будет охвачено более 51 тыс. подростков, не менее половины из них (около 25 тыс. человек - прим. ТАСС) - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Эта категория детей сможет отдохнуть в лагерях бесплатно, за счет бюджета региона", - отметила начальник областного департамента социальной защиты населения Татьяна Рожкова в ходе заседания регионального правительства.

Она добавила, что на организацию летнего отдыха детей в текущем году из бюджета региона будет выделено 234,6 млн рублей. "207 млн рублей - средства бюджета области, 27,6 млн рублей - средства муниципалитетов. Кроме того, около 26 млн рублей будет привлечено от коммерческих организаций", - уточнила Рожкова.

Также в текущем году в Ивановской области будет впервые открыт военно-исторический лагерь для детей на базе одной из воинских частей в городе Шуя. "Инициатива принадлежит Ивановскому отделению Российского военно-исторического общества. Планируется, что в текущем году лагерь посетят 120 детей из малоимущих детей, учащиеся кадетских классов и участники поисковых отрядов", - сказала начальник областного департамента образования Ольга Антонова.

Кроме того, в текущем году будет выделено в три раза больше средств на укрепление материально-технической базы мест летнего отдыха детей - на эти цели направлены средства в объеме более 72 млн рублей, что в три раза превышает аналогичные показатели предыдущих лет.