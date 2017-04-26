МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. В Братске построят новый диагностический центр для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Об этом сообщил на пресс-конференции в Москве губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Для города Братска выделили средства на строительство филиала диагностического центра для высокотехнологичной медицинской помощи. В таких высоких северных широтах, в каких располагается Братск, это будет единственный диагностический центр с таким высочайшим уровнем медицинского диагностирования", - сказал он.

Сергей Левченко добавил, что диагностический центр, как и все предприятия, станет отчислять налоги в бюджет города. Кроме того, для 150 специалистов учреждения в Братске планируется построить жилье.

Как уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области, на возведение центра часть средств - свыше 300 млн рублей - выделит Корпорация развития региона.

Братск основан в 1955 году в связи со строительством Братской ГЭС. Численность населения превышает 236 тыс. человек. В городе работает около 20 больниц и поликлиник.