Тюменские специалисты завоевали больше всех медалей на конкурсе "Славим человека труда!"

Представители Тюменской области выиграли командный зачет конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который проходил в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!", который в 2016-2017 годах проходил по 21 номинации, 118 представителей рабочих и инженерных профессий из регионов Уральского федерального округа стали победителями и призерами. Из них в командном зачете большее всего медалей - 35 наград - завоевали профессионалы из Тюменской области", - говорится в сообщении.

В награждении победителей номинаций "Лучший электромонтер", "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" и "Лучший инженер-электроэнергетик" принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев. "Здесь собрались те, кто по праву носит звание человека труда. И как бы далеко ни шагнули технологии, сколь мощным ни было бы развитие промышленности, в основе всего - ваша работа, талант и энергия, ваше трудолюбие", - обратился он к конкурсантам.

Оценивая результаты тюменцев и роль мероприятия в повышении престижа рабочих профессий Владимир Якушев подчеркнул, что количество специальностей, по которым проводится конкурс, с каждым годом увеличивается, а конкуренция на региональном этапе отбора очень высокая.

"Важно, что соревнования проводятся по инженерным профессиям, а также среди студентов и учащихся. Конкурс обеспечивает преемственность поколений и обмен опытом. В одной номинации соревнуются как серьезные мастера своего дела, так и ребята, которые только завтра получат путевку в жизнь, диплом об образовании и придут работать на предприятия", - отметил губернатор.

По его словам, последние два года в тюменских ссузах по ряду специальностей наблюдается конкурс от шести до восьми человек на место. "Это яркий показатель, говорящий о том, что молодежь к этим специальностям стала относиться по-иному, и конкурс "Славим человека труда!" сыграл в этом не последнюю роль", считает Владимир Якушев.

Конкурс "Славим человека труда!" проводится ежегодно в три этапа: на предприятиях, в субъектах РФ и в Уральском федеральном округе. В этом году общая численность участников региональных этапов составила 235 человек, из них 134 представителя 99 предприятий и 101 учащийся из 34 ссузов и вузов. Тюменская область была представлена во всех номинациях.