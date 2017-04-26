Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменские специалисты завоевали больше всех медалей на конкурсе "Славим человека труда!"

Новости партнеров
26 апреля, 16:10 UTC+3
В этом году общая численность участников региональных этапов составила 235 человек, из них 134 представителя 99 предприятий и 101 учащийся из 34 ссузов и вузов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Тюменской области

Представители Тюменской области выиграли командный зачет конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", который проходил в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В конкурсе профессионального мастерства "Славим человека труда!", который в 2016-2017 годах проходил по 21 номинации, 118 представителей рабочих и инженерных профессий из регионов Уральского федерального округа стали победителями и призерами. Из них в командном зачете большее всего медалей - 35 наград - завоевали профессионалы из Тюменской области", - говорится в сообщении.

В награждении победителей номинаций "Лучший электромонтер", "Лучший фельдшер скорой медицинской помощи" и "Лучший инженер-электроэнергетик" принял участие губернатор Тюменской области Владимир Якушев.  "Здесь собрались те, кто по праву носит звание человека труда. И как бы далеко ни шагнули технологии, сколь мощным ни было бы развитие промышленности, в основе всего - ваша работа, талант и энергия, ваше трудолюбие", - обратился он к конкурсантам.

Оценивая результаты тюменцев и роль мероприятия в повышении престижа рабочих профессий Владимир Якушев подчеркнул, что количество специальностей, по которым проводится конкурс, с каждым годом увеличивается, а конкуренция на региональном этапе отбора очень высокая.

"Важно, что соревнования проводятся по инженерным профессиям, а также среди студентов и учащихся. Конкурс обеспечивает преемственность поколений и обмен опытом. В одной номинации соревнуются как серьезные мастера своего дела, так и ребята, которые только завтра получат путевку в жизнь, диплом об образовании и придут работать на предприятия", - отметил губернатор.

По его словам, последние два года в тюменских ссузах по ряду специальностей наблюдается конкурс от шести до восьми человек на место. "Это яркий показатель, говорящий о том, что молодежь к этим специальностям стала относиться по-иному, и конкурс "Славим человека труда!" сыграл в этом не последнюю роль", считает Владимир Якушев.

Конкурс "Славим человека труда!" проводится ежегодно в три этапа: на предприятиях, в субъектах РФ и в Уральском федеральном округе. В этом году общая численность участников региональных этапов составила 235 человек, из них 134 представителя 99 предприятий и 101 учащийся из 34 ссузов и вузов.  Тюменская область была представлена во всех номинациях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
4
Иммигрант Инвест презентовал программу получения ПМЖ на Мальте
5
Челябинский цинковый завод впервые вводит в эксплуатацию анодно-правильную машину
3
Три функциональных подразделения "МРСК Урала" стали сильнейшими в "Россетях"
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Европарламент начал процедуру лишения Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности
2
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
3
Герман Греф купил "народные облигации" Минфина
4
Эйро: Франция располагает данными, что в ходе химатаки в Идлибе был применен зарин
5
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
6
Мэр Москвы поддержал поручение президента РФ
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама