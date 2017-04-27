Цифровые технологии сотрудничества России и Германии обсудили на сессии ПМЭФ в Ганновере

МОСКВА, 27 апреля /Росконгресс/. 26 апреля на полях крупнейшей в мире промышленной выставки Hannover Messe в Ганновере прошла панельная сессия "Россия - Германия: цифровая экономика и „Индустрия 4.0“. Возможности для бизнеса". В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, а также руководители российских и немецких компаний, среди которых Wilo, SAP, Tibbo Systems, 4.0-Veit и ПАО "Северсталь". Панельная сессия организована Восточным комитетом германской экономики, Mangold Consulting, SAP и фондом "Росконгресс" при поддержке ПАО "Северсталь" и Deutsche Messe.

Открыл панельную сессию исполнительный директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс, подчеркнувший значение диалога между Россией и Германией и отметивший развитие двусторонних отношений в последнее время: "Сейчас мы наблюдаем заметное оживление российско-германских торговых отношений и растущий интерес немецких инвесторов к российскому рынку. Развитие цифровых технологий наверняка будет способствовать усилению этой положительной тенденции. Возможности для взаимодействия огромны, что подтверждается Ганноверской ярмаркой".

С докладом о роли цифровых технологий в промышленности на мероприятии выступил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков. Речь также шла о развитии взаимоотношений России и Германии. "Участие российской делегации в крупнейшей в мире промышленной выставке Hannover Messe позволило расширить международные кооперационные связи, что будет способствовать решению задач по выходу нашей конкурентоспособной продукции на внешние рынки. Германия - один из ключевых для нас международных партнеров в промышленной сфере. Мы находимся в постоянном диалоге с представителями немецкого бизнеса, выстраивая совместными усилиями максимально прозрачные правила игры для иностранных инвесторов, заинтересованных в наращивании уровня локализации и привлечении инвестиций в высокотехнологичные производства", - заявил Осьмаков.

Ключевым направлением панельной сессии стало обсуждение перспектив отраслевых цифровых преобразований в Германии и России, а также путей для расширения бизнес-возможностей в области цифровой экономики, которые позволят адекватно отвечать на вызовы сегодняшней глобальной конкуренции и реализовать неосвоенный потенциал.

Одной из основных целей дискуссии стала идентификация актуального и потенциального рынка цифровой экономики в России и Германии в целях выработки новых моделей бизнеса, учитывающих текущие ограничения.

Комментируя итоги мероприятия в Ганновере, советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков подчеркнул, что представители деловых кругов Германии неизменно проявляют высокий интерес к взаимодействию с Россией, выстраиванию диалога, основанного на доверии, взаимном уважении и учете интересов, развитию и расширению торгово-экономического сотрудничества.

"Считаю, что проведение выездной сессии Петербургского международного экономического форума на полях Hannover Messe в Ганновере и участие наших коллег из Германии в мероприятиях форума в Санкт-Петербурге, который пройдет 1-3 июня 2017 года, будут способствовать развитию многопланового двустороннего сотрудничества и его выводу на качественно новый уровень. Сегодня у наших стран имеется большой потенциал углубления сотрудничества в различных сферах, в том числе в области цифровой индустрии", - отметил Кобяков.

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Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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