Ювелирный дом MOISEIKIN получил международную награду в Дубае

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Малахитовый ларец MOISEIKIN получил международную награду в Дубае, сообщили сегодня в ювелирном доме MOISEIKIN.

"В Dubai World Trade Centre прошла традиционная Ювелирная неделя. Среди ее участников был объявлен конкурс на лучший ювелирный дизайн в различных категориях. Одно из новых произведений дома - великолепный Малахитовый ларец - стало победителем в номинации "Лучший дизайн предмета искусства", - сказано в сообщении.



В ювелирном доме рассказали, что произведение создано с применением сложных ювелирных технологий, которые всегда использует в своем творчестве дом MOISEIKIN. "Ларец создан для того, чтобы стать достойным хранителем семейных реликвий, а потому его украшают символы крепости семейных уз, любви, изобилия и уюта", - уточнили в доме.

По словам ювелира, уникальная малахитовая шкатулка сделана в единственном экземпляре. Она украшена орнаментом из золота и серебра, мозаикой. "Делали мы ее больше шести месяцев. Там много очень сложной работы. Но для меня такие работы - это как раз возможность не только проявить свое мастерство, но и усовершенствовать его. Как только мы начинаем делать какой-то подобный новый проект, процентов на 50, а то и на 70, я не знаю, как его делать. Если я с самого начала знаю, как его делать, это не интересно", - сказал ТАСС Виктор Моисейкин.

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и других.