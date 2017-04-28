В рамках "Русских Сезонов" пройдет более 200 мероприятий в 45 городах Японии

МОСКВА, 28 апреля. Проект "Русские Сезоны", стартовавший в феврале этого года, - беспрецедентная возможность увидеть лучшие постановки прославленных российских коллективов в Японии и дальневосточном регионе России в течение года. Программа проекта включает более 200 мероприятий, которые будут проходить на протяжении года в более чем 45 городах Японии. Ожидается, что зрителями мероприятий, проходящих в рамках "Русских Сезонов", станут более 3 миллионов человек.

Растет интерес японской публики к выставке "Старые мастера" из собрания Государственного Эрмитажа, собрав большое количество посетителей в Галерее Центра искусств Мори в Токио.

Мероприятия крупномасштабного проекта Министерства культуры "Русские Сезоны" продолжатся в мае премьерой балета Петра Чайковского "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра. Классическая постановка Мариуса Петипа пройдет с участием артистов из Японии с 26 мая по 4 июня во Владивостоке.

Одним из самых ярких моментов официальной церемонии открытия "Русских Сезонов" 4 июня станет выступление труппы Государственного академического Большого театра России с легендарной постановкой "Жизель" на сцене крупнейшего центра исполнительных искусств Токио Бунка Кайкан, а также открытие фотовыставки, посвященной 60-летнему юбилею со дня первых гастролей балета Большого театра в Японию.

С российской стороны на церемонии ожидается присутствие заместителя председателя правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, министра культуры Российской Федерации В.Р.Мединского, Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Японии Е.В.Афанасьева, генерального директора Большого театра В.Г.Урина, кинорежиссера А.С.Кончаловского, актрисы Ю.А.Высоцкой.

По словам статс-секретаря - заместителя министра культуры Александра Журавского, концепция проекта "Русские Сезоны" предполагает показ японской публике тех же программ, что и российской. "Все качественное должно быть доступно и российскому зрителю", - заявил он.

"Интерес к нашей культуре огромен. Программа проекта составлена таким образом, чтобы "Русские Сезоны" остались в памяти целого поколения японцев", - подчеркнул Журавский.

В рамках проекта "Русские Сезоны" в Японии пройдут гастроли более 20 прославленных российских учреждений культуры, таких как: Большой театр, Мариинский театр, Александрийский театр, Эрмитаж, Росгосцирк, Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, РОСИЗО, Московская Филармония, Академия русского балета им А.Я. Вагановой, Санкт-Петербургский государственный академический театр балета им.Л.Якобсона, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр и другие.