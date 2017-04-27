Вологодская область за пять лет увеличила объем заготовки древесины на 23%

Объем заготовки древесины увеличился за последние пять лет в Вологодской области на 23% и составил в 2016 году 15,6 млн кубометров - это 52% от расчетной лесосеки и является максимальным значением с 2000 года. О этом сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"Область занимает одно из ведущих мест в России по наличию сырья и находится на первом месте в России по количеству приоритетных инвестпроектов в сфере освоения лесов: из 120 проектов страны 21 реализуется в области с общим объемом инвестиций почти в 14 млрд рублей. Один из главных эффектов - трудоустройство более 4 тыс. человек. За прошедшие пять лет объем заготовки древесины увеличился почти на 23% и составил в 2016 году 15,6 млн кубометров - это 52% от расчетной лесосеки, что является максимальным значением с 2000 года", - привел данные губернатор.

По его словам, основная задача отрасли - глубокая переработка древесины, ее доля за пять лет увеличилась до 68%, что на 4% превышает общероссийский показатель. Регион лидирует в Северо-Западном федеральном округе по объемам предоставления леса населению для собственных нужд, ежегодно жителям отпускается порядка 1 млн кубометров леса.

В то же время нелегальная заготовка древесины остается главной проблемой лесопромышленного комплекса Вологодской области. В 2016 году выявлено 308 фактов хищений, что на 37% больше показателя 2015 года, отметил губернатор.

"В 2016 году в 20 районах области наблюдался значительный рост незаконных рубок, их выявлено 308, что на 37% больше показателя 2015 года. Ущерб составил почти 300 млн рублей - это почти половина от годовых поступлений за пользование лесфондом. Нужно усилить охрану лесфонда, количество рейдов и проверок, чтобы предотвратить факты хищения леса", - сказал Олег Кувшинников.

По данным областного департамента лесного комплекса, в январе-марте 2017 году отгружено лесопромышленной продукции на 8,2 млрд рублей, более 5 млрд рублей составила продукция глубокой переработки. Объем заготовки леса вырос на 1,1%, производство пиломатериалов - на 8,1%, деревянных домокомплектов заводского изготовления - на 3,6%, ДВП - на 27,3%, щепы для производства целлюлозы - на 3,3%, целлюлозы - на 16,1%, бумаги и картона - на 3,5%, выпуск фанеры снизился на 0,3%.