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Ямал - лидер российской Арктики по объему инвестиций

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28 апреля, 10:11 UTC+3

Совокупный объем инвестиций в основной капитал во всей Арктической зоне РФ в 2016 году - 1,5 трлн руб., из них 72% - на территории ЯНАО

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© Донат Сорокин/ТАСС

САЛЕХАРД, 28 апреля. /ТАСС/. Ямал - лидер российской Арктики по объему инвестиций, сообщают в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 

"Совокупный объем инвестиций в основной капитал на всей территории Арктической зоны Российской Федерации в 2016 году, по данным Росстата, составил 1,5 трлн (1 496 348 млн) рублей. Из них 72% (1 076 770 млн) рублей - это инвестиции в основной капитал в Ямало-Ненецком автономном округе", - сказано в сообщении.

Львиная доля всех инвестиций - инвестиции в здания и сооружения. Если по всей Арктической зоне России в направлении "Инвестиции в здания и сооружения" инвестировано 1,1 трлн руб. (1 119 307 млн, 74,8%), то по ЯНАО на эти цели выделено 904 млрд руб. (904 360 млн 84% общего объема инвестиций в регионе).

Чем обусловлено лидерство

Как сообщают в пресс-службе, лидерство Ямала по объему инвестиций в основной капитал обусловлено двумя факторами. Первый - это активное экономическое развитие региона. Комфортные условия ведения бизнеса, созданные в округе, благоприятные условия, уникальный ресурсный потенциал Ямала способствуют масштабному промышленно-инфраструктурному освоению Ямала. В 2016 году в арктическом регионе был введен в эксплуатацию ряд масштабных производственных и инфраструктурных объектов. Среди них - нефтеналивной терминал "Ворота Арктики", мощности Бованенковского месторождения, введенные в промышленную эксплуатацию Ярудейское, Пякяхинское, Восточно-Мессояхское, магистральные трубопроводы "Бованенково - Ухта 2" и "Заполярье - Пурпе", идет активное строительство завода по производству сжиженного газа по проекту "Ямал СПГ", близится к завершению строительство нового арктического морского порта Сабетта. 

Второй аспект - это активное социальное развитие региона. "2016 год, несмотря на негативные финансово-экономические условия, на Ямале по-прежнему остался годом активного строительства. В 2016 году объем ввода жилья составил 228,2 тыс. кв. м. Кроме того, за счет средств индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 22,9 тыс. кв. м. В 2016 году на Ямале ввели пять спортивных объектов, четыре образовательных учреждения, а еще - фельдшерско-акушерские пункты, дороги, объекты транспорта, связи и коммуникаций, объекты сельхозпереработки и многое другое", - сказано в сообщении.

ТОР - катализатор развития Арктической зоны 

"У нас действуют широкие меры поддержки бизнеса и понятные правила игры, - отмечал, в частности, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. По его словам, дополнительной возможностью для роста экономического потенциала Ямала могут стать планы правительства России распространить на Арктическую зону режим территорий опережающего развития. Это важно для реализации инфраструктурных проектов и привлечения частных инвесторов, что на ближайшие годы остается нашим приоритетом. "Наша задача  максимально быстро перестроиться, запустив новую модель развития, снижая зависимость территории от моносырьевой экономики, развивая глубокую переработку и транспортную инфраструктуру. Три постулата, о которых мы должны помнить: достойное качество жизни ямальцев, неизменные правила для бизнеса и создание дополнительных возможностей для опережающего развития Ямала", - сказал Дмитрий Кобылкин.
 
В состав Арктической зоны Российской Федерации входят Мурманская и Архангельская области, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Красноярский край. 

Справка

Инвестиции в основной капитал - это совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, промышленные образцы, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д. 
 
Инвестиции в здания и сооружения включают инвестиции в инженерно-строительные объекты, возведенные с помощью строительно-монтажных работ - автомобильные, железные и монорельсовые дороги, взлетно-посадочные полосы; мосты; водные магистрали; магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи; местные трубопроводы и кабели, вспомогательные сооружения; сооружения для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности; спортивные сооружения и сооружения для отдыха, развлечений и проведения досуга и т.д.

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