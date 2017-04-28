Новосибирский госуниверситет посетила официальная делегация Генконсульства КНР

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Вопросы сотрудничества Новосибирского госуниверситета с китайскими образовательными и научными организациями обсудили представители НГУ на встрече с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге госпожой Гэн Липин и ее коллегами. Как сообщили накануне в НГУ, госпожа Гэн подчеркнула, что наука и образование - важная составляющая развития региона и обеим сторонам важно поддерживать дружеские отношения и укреплять сотрудничество.

"Мы знаем, что ваш университет является одним из самых престижных вузов не только в России, но и за рубежом. Приятно знать, что НГУ связывает тесное и плодотворное сотрудничество с ведущими китайскими вузами. Думаю, что территория сотрудничества будет постоянно расширяться", - цитируют в университете слова генконсула.

© Новосибирский государственный университет

Ректор Михаил Федорук подчеркнул, что китайские студенты являются самой многочисленной группой иностранных обучающихся НГУ, и университет большое внимание уделяет образовательному сотрудничеству с вузами КНР. "Быстро адаптируясь к университетской среде, китайские студенты не забывают свои традиции. И в этом их поддерживает университет, организуя праздники и мероприятия, посвященные культуре Китая", - отметил он. Ректор рассказал о совместных образовательных программах НГУ с Хэйлунцзянским университетом по физике, химии, биологии, математике, экономике и юриспруденции. Представители НГУ отметили, что программы двойных дипломов среди китайских студентов пользуются большим спросом, а многие бакалавры, приехавшие на стажировку, затем продолжают обучение в магистратуре НГУ.

В ходе встречи речь также шла о перспективных проектах НГУ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сотрудничество регионов охватывает все уровни образования - от школы до аспирантуры.

Особое внимание представители НГУ уделили научным связям НГУ и СО РАН с Китайской академией наук и Шанхайским научно-исследовательским университетом. Представители Центра языка и культуры Китая Гуманитарного института НГУ познакомили консулов с китаистикой как важным направлением исследований на отделениях востоковедения и археологии НГУ, которое включает в себя комплексное изучение языка, истории и культуры Китая.

Энтузиазм в изучении языков

Как рассказала ТАСС госпожа Гэн Липин, при поддержке лидеров двух стран развивается научное, образовательное и гуманитарное сотрудничество, налажен студенческий обмен. "Энтузиазм в обучении китайскому языку на консульской территории - в Сибире и на Урале - очень высок. На территории консульского округа сейчас работают две школы и два института Конфуция. В ходе текущего визита я своими глазами видела, как хорошо развиваются эти учреждения в Новосибирске. Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить правительство региона и вузы за поддержку в изучении китайского языка", - сказала Гэн Липин, отметив, что в школах Конфуция китайский язык могут изучать не только студенты, но и обычные люди. "Я была в школе Конфуция в Екатеринбурге и видела, что людей там учат не только китайскому языку, но и каллиграфии, рисованию, чайной церемонии. Там учатся не только взрослые, но и школьники, и даже дети из детского сада", - сказала она.

© Новосибирский государственный университет

Генеральный консул отметила, что обсудила со слушателями школы вопрос, что такое китайская мечта. "Должна сказать, что дети понимают, что китайская мечта - это то, что надо осуществлять совместными усилиями", - сказала она. По словам Гэн Липин, в Китае много людей интересуются и изучают русский язык. "Согласно статистике, таких людей в Китае - около 100 тысяч. Это - воплощение оценки нашими лидерами наших межгосударственных отношений, - председатель КНР и президент РФ констатировали, что эти отношения сейчас находятся на наивысшей точке за всю историю. Судя по энтузиазму российских друзей к китайскому языку и моих китайских соотечественников - к русскому, могу сказать, что наша дружба крепнет", - констатировала дипломат.

Справка

Гэн Липин была назначена генконсулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге в августе 2016 года. Ранее она работала на дипломатической службе в Москве и Макао.

В юрисдикцию Генерального консульства КНР в Екатеринбурге входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Новосибирская, Омская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.