Все недостроенные дома СУ-155 в Туле будут сданы до конца 2018 года

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Все девять недостроенных домов компании СУ-155 в Туле будут сданы в эксплуатацию до конца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области, ссылаясь на председателя правления банка "Российский капитал" Михаила Кузовлева.
"Мы понимаем, что дольщики, которые покупали квартиры, ждут новоселья не один год. Из-за незавершенного строительства почти 1,5 тыс. дольщиков не получили свои квартиры. У нас нет никаких сомнений в том, что эти дома будут достроены. В 2018 году будет завершено строительство и люди въедут в свои квартиры", - сказал Кузовлев.
На сегодняшний день введены в эксплуатацию четыре дома - полностью завершены работы по строительству объектов в Нижней Китаевке микрорайона "Новая Тула". В процессе строительных работ остаются пять домов в жилищном комплексе "Парус", из них три дома находятся в высокой степени готовности. Во втором полугодии 2017 года эти объекты предполагается сдать в эксплуатацию, оставшиеся два дома по причине некорректной подготовки проектно-сметной документации находятся в разной степени завершения.
"Мы видим, что работа по достройке жилищного комплекса ведется. Однако люди, которые уже приобрели там жилье, беспокоятся о том, смогут ли получить свои квартиры в установленный срок", - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
По словам Кузолева, сейчас банк ознакомился с возможностями производства тульского жилищно-строительного комбината, который ранее принадлежал компании СУ-155. Здесь планируется наращивать объемы производства панелей для многоквартирных домов. Как ожидается, уже в этом году на полную мощность на комбинате заработают две линии по производству панельных домов новой серии, которые смогут выпускать 380 тыс. кв. м строительной продукции.
В недостроенном состоянии находятся 130 домов СУ-155 в 14 регионах. У СУ-155 около 30 тыс. дольщиков. Банк "Российский капитал" является санатором компании.