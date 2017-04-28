Чистая прибыль МРСК Северо-Запада в первом квартале 2017 года составила 815 млн рублей

Выручка ПАО "МРСК Северо-Запада" (дочерняя компания ПАО "Россети") за I квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии - 11 602 млн рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети - 393 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составило 793 млн рублей (7%), в том числе объем выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии увеличился на 466 млн рублей (4%). Данное отклонение обусловлено ростом тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии в пределах параметров прогноза социально-экономического развития РФ. Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети выше уровня аналогичного периода прошлого года на 329 млн рублей (в шесть раз), что связано с актированием этапа работ по договору с ООО "Лукойл - Коми" об осуществлении технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения.

Увеличение себестоимости относительно аналогичного периода прошлого года составило 517 млн рублей (5%).

На 31.03.2017 в структуре активов Общества 72% приходится на внеоборотные активы, которые на 95% представлены основными средствами (40 212 млн рублей).

В структуре оборотных активов наибольший удельный вес (85%) занимает дебиторская задолженность (13 799 млн рублей). За отчетный период дебиторская задолженность увеличилась на 340 млн рублей (3 %), что обусловлено неудовлетворительной платежной дисциплиной ряда контрагентов: ПАО "Архангельская сбытовая компания", АО "Новгородоблэлектро", АО "Шахта "Интауголь", АО "МОЭСК", МУП "Электросеть".

В структуре обязательств 47% приходится на займы и кредиты, сумма которых на 31.03.2017 составила 14 204 млн рублей, что на 339 млн рублей меньше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на конец 1 квартала 2017 год снизилась на 773 млн рублей (7%), в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Финансовый результат общества по итогам I квартала 2017 года - чистая прибыль в размере 815 млн рублей.

EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов и полученные проценты ) составила 2 550 млн рублей. Показатель ДОЛГ/ EBITDA на конец I квартала 2017 года составил 2,0 .

Более подробно ознакомиться с информацией о финансовых результатах деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" за 1 квартал 2017 года можно в официальном отчете, опубликованном по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport#rsby2017