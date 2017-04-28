Ретро-поезд "Победа" прибыл в Ростов-на-Дону

Ретро-поезд "Победа" прибыл сегодня на железнодорожный вокзал Ростова-на-Дону в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

"Ретро-состав прибыл в Ростов-на-Дону после большого тура по республикам Северного Кавказа. С 6 по 13 апреля он впервые прошел через станции Махачкала, Грозный, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск. За время тура театрализованное представление, посвященное прибытию поезда "Победа", посмотрели более 14 тыс. зрителей", - говорится в сообщении.

На перроне ростовского вокзала прошло театрализованное представление, посвященное Битве за Кавказ. Его участниками стали коллективы Дворца культуры железнодорожников и Ростовского государственного университета путей сообщения. В концертную программу вошли вокальные и танцевальные номера, литературные произведения военных лет.

"Наша задача, задача тех, кто сегодня работает, молодежи, подрастающего поколения - не допустить, чтобы была переписана история. Если мы это допустим, то у нас не станет будущего. Молодежь должна знать, как все происходило, истинную роль нашего народа в Великой Отечественной войне мы должны показывать всегда", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Сегодня в регионе проживают 44 786 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 3100 человек принимали непосредственное участие в боевых действиях, 29 057 человек - труженики тыла.

Поезд "Победа" в 2017 году отправился в тур в седьмой раз. За это время он проехал станции Ростовского, Краснодарского и Минераловодского регионов Северо-Кавказской магистрали, а также ряд станций Приволжской железной дороги.

Поезд сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны - крытых товарных вагонов (теплушек), платформ для перевозок военной техники, салонов-вагонов. Его ведут два паровоза. Вся техника - из экспозиции музея истории Северо-Кавказской железной дороги.