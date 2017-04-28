Институту бизнеса и делового администрирования РАНХиГС исполняется 29 лет

МОСКВА, 28 апреля /РАНХиГС/. Исполнилось 29 лет Институту бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии - одной из старейших бизнес-школ в России, которая подготовила уже более 15 тысяч выпускников.

Академия является родоначальником бизнес-образования в нашей стране, а ИБДА - это престижная школа бизнеса, признанная на международном уровне. Программы института получили престижные международные аккредитации AMBA (Association of MBAs), НАСДОБР (Национальный аккредитационный совет делового образования) и занимают ведущие позиции в различных рейтингах.

ИБДА является членом всех ведущих ассоциаций школ бизнеса мира и России: глобальной ассоциации по развитию управленческого образования AACSB INTERNATIONAL; Европейского фонда развития менеджмента EFMD; международного Совета программ Executive MBA - General Mamagement Admition Council (GMAC); Ассоциации менеджмента стран центральной и восточной Европы CEEMAN; International Business School Alliance. Институт являлся одним из инициаторов создания НАСДОБР, член и один из основателей Российской ассоциации бизнес-образования (РАБО), член Ассоциации менеджеров России (АМР).

Видеоинтервью с проректором РАНХиГС, директором ИБДА РАНХиГС Сергеем Мясоедовым и деканом факультета международного бизнеса и делового администрирования ИБДА РАНХиГС Ириной Колесниковой.

На сегодня Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС обеспечивает весь цикл бизнес-подготовки от первого высшего образования до тренингов для руководителей компаний. Об институте рассказали его выпускники:

Отзыв об обучении Марии Бернштейн

Отзыв об обучении Андрея Мишина

Отзыв об обучении Вячеслава Измоденова

Отзыв об обучении Т.Тютлиной, М. Алексеевой, А.Сакаевой

Отзыв об обучении Александра Тихоненкова

Отзыв об обучении Владимира Почечуева

Отзыв об обучении Дмитрия Антонова

Отзыв об обучении Андрея Зайцева

Отзыв об обучении А.Шатькова и Е.Бойко

Отзыв об обучении Романа Цивань

Отзыв об обучении Эмиля Мартиросяна

Отзыв об обучении Дмитрия Белявского