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Тихвинский вагоностроительный завод инвестирует 300 млн рублей в улучшение условий труда

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28 апреля, 17:32 UTC+3

Особое внимание на ТВСЗ уделяется здоровью сотрудников

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Материал из 1 страницы
© ТВСЗ

В рамках программы по охране труда и промышленной безопасности "Тихвинский вагоностроительный завод" (ТВСЗ), входит в железнодорожный холдинг НПК "Объединенная вагонная компания") реализует мероприятия, направленные на профилактику производственного травматизма, сохранение здоровья работников, экологическую и пожарную безопасность производства. В 2017 году на предприятии запланировано более 100 мероприятий по улучшению условий труда общим бюджетом свыше 300 млн рублей.

Особое внимание на ТВСЗ уделяется здоровью сотрудников. В заводском медицинском пункте и городской поликлинике работники проходят плановые медосмотры. На заводе проводится флюорографическое обследование и ежегодная вакцинация, в том числе от гриппа, энцефалита и пневмококковой инфекции. На организацию санаторно-курортного лечения сотрудников предприятия в 2017 году запланировано направить более 3 млн рублей.

Одним из важнейших направлений в сфере охраны труда являются мероприятия, направленные на защиту рабочих от воздействия вредных факторов. В 2016 году на приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты, включая спецодежду и специальную обувь, ТВСЗ потратил 130 млн рублей.

На предприятии ведется систематическая работа по профилактике профессиональных заболеваний, поддержанию благоприятных и безопасных условий труда на местах. Например, на участках металлообработки заготовок и деталей работники используют современные шлифовальные машинки с пониженным уровнем локальной вибрации и виброзащитные перчатки. В течение года планируется установить специальные сухие ванны, которые снимают напряжение с рук и обеспечивают лечебно-восстановительный эффект.

На ТВСЗ проводится специальная оценка условий труда: производятся заборы воздуха рабочих зон, проверяется микроклимат (скорость движения и влажность воздуха, температура), замеряется уровень шума и вибрации. Для проведения углубленного обследования и выявления заболеваний у работников, отработавших во вредных условиях более пяти лет, привлекается Санкт-Петербургский центр профессиональной патологии. Кроме того, до конца 2017 года в цехах предприятия будет реализован проект по модернизации и реконструкции аспирационной и фильтровентиляционной систем общей стоимостью более 200 млн рублей.

По словам руководителя службы охраны труда, промышленной безопасности и экологии ТВСЗ Германа Котенко, 28 апреля, во Всемирный день охраны труда на предприятии пройдет встреча с коллективом по вопросам дальнейшего улучшения производственной среды и трудового процесса.

Дополнительная информация

"Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", АО "ТихвинХимМаш", АО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", транспортная компания UNICON 1520, лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие АО "ТСЗ "Титран-Экспресс". За научно-исследовательскую работу холдинга отвечает "Всесоюзный научно-исследовательский центр транспортных технологий". Сервисная деятельность НПК ОВК представлена сетью из 6 учебных и 60 сервисных центров на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ.

Среди компаний, которые перевозят грузы в вагонах нового поколения производства НПК ОВК - "СУЭК", "УГМК", En+, "Кузбасская топливная компания", "Евросиб СПб-ТС", "Уралхим-транс", НПО "Азот", "Акрон", "Уралкалий", ГК "Башкирская химия", Группа "Илим", "ВМ-Транс", "Логистика 1520", "Локотранс", "Восток1520", ГК "Технотранс", "Бизнес Альянс", "Объединенная зерновая компания", "Химпром", "Метафракс", "Башкирская содовая компания", "КуйбышевАзот" и др.

Вебсайт: www.uniwagon.com 

Калькулятор Барбер эффекта: www.барбер.рф

Instagram: http://instagram.com/uniwagon

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