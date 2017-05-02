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Аудиторы: Новикомбанк демонстрирует положительную динамику показателей за 2016 год

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2 мая, 10:23 UTC+3
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В соответствии с российским законодательством банковская группа Новикомбанк раскрыла консолидированную отчетность по МСФО за 2016 год. Аудитор банковской группы ООО "ФБК" выразил мнение, что консолидированная отчетность достоверно отражает во всех существенных моментах финансовое положение Новикомбанка и его дочерних организаций в соответствии с МСФО.

Опубликованная отчетность отражает повышение капитала банковской группы, которое было обеспечено мероприятиями по докапитализации - результатом совместной работы менеджмента Новикомбанка и госкорпорации Ростех, которая осуществила инвестиции в форме выкупа акций Новикомбанка новой эмиссии, а также безвозмездного финансирования в общем размере, превышающем 27 млрд руб.

Основной фокус деятельности банка был перенесен на развитие устойчивых партнерских отношений с ведущими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и сегмента передовых технологий, являющимися подразделениями Госкорпорации Ростех и других ведущих российских машиностроительных холдингов.

Обновленная стратегия клиентских отношений позволила банку продемонстрировать сильные операционные показатели. Рост эффективности кредитного портфеля банка проявился в первую очередь в том, что процентные доходы, формируемые портфелем, составили 24,8 млрд руб. В то же время оптимизация ресурсной базы, использование денежных средств, поступающих за счет погашения задолженности заемщиков, для возврата наиболее дорогих депозитов позволили банковской группе снизить процентные расходы на 17% до 14,6 млрд руб. Как следствие, показатель чистого процентного дохода продемонстрировал выраженную положительную динамику, увеличившись на 31% до 10,2 млрд руб.

В прошедшем году группа существенно улучшила состояние ликвидности, развивала свою деятельность за счет долгосрочных источников финансирования и фактически полностью погасила задолженность по операциям межбанковского привлечения, объем которого был снижен с 13,7 млрд руб. до 2,1 млрд руб.

Успехи банковской группы единодушно подтверждают представители независимого аналитического сообщества. В частности, рейтинговое агентство Эксперт РА на днях подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка и установило для него положительный прогноз, отражающий вероятное повышение оценки кредитоспособности в среднесрочной перспективе. Поддержку рейтингу оказывают и успешные мероприятия по повышению капитализации, и сильные рыночные позиции, и хорошее состояние ликвидности. В качестве значимых факторов аналитики отмечают положительную динамику процентных и комиссионных доходов, которая обеспечила хорошие показатели рентабельности, продемонстрированные банком в первые месяцы наступившего года.

Благоприятная динамика финансовых показателей подтверждает наличие в распоряжении группы всех возможностей для достижения целевых показателей прибыльности в текущем году, полагают эксперты.

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