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Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики

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2 мая, 10:42 UTC+3

Будущие педагоги посетили с экскурсией одно из крупнейших предприятий России в разработке и изготовления систем управления для ракетной и космической техники

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© УрГПУ
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© УрГПУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. В рамках профориентационной программы Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) студенты технических направлений посетили с экскурсией Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова. Об этом сообщили накануне в пресс-службе вуза. 

"Экскурсии студентов на производство стремительно набирают популярность. Студенты института физики, технологии и экономики и института математики, информатики и информационных технологий побывали в уникальном космическом музее, увидели прародителя компьютерной мыши, услышали сигнал из космоса на волне радиоприемника и поучаствовали в запуске спутника "Ресурс П" с космодрома "Байконур" в специальной комнате-симуляторе", - сказано в сообщении.

По словам начальника отдела профориентации и продвижения образовательных программ УрГПУ Анджеллы Нефедовой, сейчас востребованы мастер-пробы. "Школьникам и студентам предлагают почувствовать себя будущим специалистом непосредственно на производстве. Так как УрГПУ в целом гуманитарный вуз, решили провести эксперимент, наш первый шаг - взаимодействие с НПО автоматики", - рассказала она.

В пресс-службе отметили, что студентам показали "святую святых" производственного процесса, где собирают платы источников питания и установки проверки систем. Ребята живо интересовались рабочими процессами. Сотрудники пригласили студентов на практику в НПО автоматики и мотивировали на дальнейшее трудоустройство.

Студент первого курса ИМиИТ Александр Шилков заинтересовался предложением. "Лично для меня эта экскурсия прошла очень познавательно, честно говоря, даже не знал, что у нас в городе есть предприятие, создающее чувствительный комплекс для ракет. Хочу пройти здесь практику, понять: мое это или не мое, возможно даже буду работать здесь. Мне всегда было интересно создавать такие механизмы и понимать, что это помогает продвигать науку", - сказал он.

НПОА - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности. Обеспечивает полный технологический цикл создания уникальных автоматизированных систем и комплексов управления, широко применяемых в космосе, на море, в нефтегазовой отрасли, металлургии, энергетике, ЖКХ и транспорте. В частности, НПОА делает системы управления для баллистических ракет "Булава" и "Синева", новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2" и ракет, запускаемых Европейским космическим агентством.

УрГПУ был основан в 1930 году и является одним из старейших вузов Урала. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь сложились и успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из которых являются действительными членами и членами-корреспондентами государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий почти 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

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