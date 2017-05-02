Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутаты Приморья предлагают ряд инициатив по жилью и услугам для сотрудников МВД

Новости партнеров
2 мая, 10:52 UTC+3

Предложения депутаты представят в текущем месяце на заседании Совета по социальной защите военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при Совете Федерации РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Депутаты Законодательного собрания (Заксобрания) Приморья выступили с рядом инициатив по обеспечению жильем и социальной поддержке сотрудников МВД на федеральном и региональном уровнях. Речь, в частности, идет об оказании им медицинской помощи и предоставлении жилья, сообщает сегодня пресс-служба приморского парламента.

"В частности, мы активно продвигаем инициативу Законодательного собрания Приморского края по внесению изменений в ФЗ "О статусе военнослужащих". Речь идет о возможности беспрепятственного лечения граждан, ставших инвалидами или получивших тяжелые ранения и увечья при прохождении службы. В настоящее время направить их в госпиталь можно только по согласованию с руководителем лечебного учреждения. Мы же предлагаем закрепить в законе за этими людьми безусловное право на лечение", - приводит пресс-служба слова руководителя общественной приемной Законодательного собрания Приморского края по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей Юрия Тарлавина. 

Еще одной проблемой, на которую обращают депутаты, является обеспечение жильем сотрудников МВД. В настоящее время в очереди на получение жилья состоит 1151 сотрудника и ветерана МВД. При этом с каждым годом объем бюджетных средств на эти цели сокращается. За период с 2012 по 2016 годы в Приморском крае ЕСВ получили только 55 сотрудников органов внутренних дел: 2012 год - 32 человека, 2013 год - восемь человек, 2014 год - семь человек, 2015 год - семь человек, 2016 год - один человек. В 2017 году МВД России для приморских очередников выделило денежных средств только на четыре человека, причем все они из льготной категории.

Депутаты Приморья считают, что в первую очередь необходимо решить жилищную проблему для ветеранов МВД, уже вышедших на пенсию. "Считаем, что необходимо рассмотреть изменения в закон применительно к тем сотрудникам, которые уже пенсионеры, а жилищный вопрос для них еще не разрешен. Возможно, определить их как льготную категорию либо при получении ЕСВ, либо при включении в очередь. Мы прорабатываем предложения, которые могут быть рассмотрены и приняты на федеральном уровне", - отметил зампредседателя Заксобрания Сергей Кузьменко.

Все эти предложения депутаты представят в текущем месяце на заседании Совета по социальной защите военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
4
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики
6
Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда
6
Ямал отметил День весны и труда
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама