Депутаты Приморья предлагают ряд инициатив по жилью и услугам для сотрудников МВД

ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Депутаты Законодательного собрания (Заксобрания) Приморья выступили с рядом инициатив по обеспечению жильем и социальной поддержке сотрудников МВД на федеральном и региональном уровнях. Речь, в частности, идет об оказании им медицинской помощи и предоставлении жилья, сообщает сегодня пресс-служба приморского парламента.

"В частности, мы активно продвигаем инициативу Законодательного собрания Приморского края по внесению изменений в ФЗ "О статусе военнослужащих". Речь идет о возможности беспрепятственного лечения граждан, ставших инвалидами или получивших тяжелые ранения и увечья при прохождении службы. В настоящее время направить их в госпиталь можно только по согласованию с руководителем лечебного учреждения. Мы же предлагаем закрепить в законе за этими людьми безусловное право на лечение", - приводит пресс-служба слова руководителя общественной приемной Законодательного собрания Приморского края по работе с военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, ветеранами силовых структур, членами их семей Юрия Тарлавина.

Еще одной проблемой, на которую обращают депутаты, является обеспечение жильем сотрудников МВД. В настоящее время в очереди на получение жилья состоит 1151 сотрудника и ветерана МВД. При этом с каждым годом объем бюджетных средств на эти цели сокращается. За период с 2012 по 2016 годы в Приморском крае ЕСВ получили только 55 сотрудников органов внутренних дел: 2012 год - 32 человека, 2013 год - восемь человек, 2014 год - семь человек, 2015 год - семь человек, 2016 год - один человек. В 2017 году МВД России для приморских очередников выделило денежных средств только на четыре человека, причем все они из льготной категории.

Депутаты Приморья считают, что в первую очередь необходимо решить жилищную проблему для ветеранов МВД, уже вышедших на пенсию. "Считаем, что необходимо рассмотреть изменения в закон применительно к тем сотрудникам, которые уже пенсионеры, а жилищный вопрос для них еще не разрешен. Возможно, определить их как льготную категорию либо при получении ЕСВ, либо при включении в очередь. Мы прорабатываем предложения, которые могут быть рассмотрены и приняты на федеральном уровне", - отметил зампредседателя Заксобрания Сергей Кузьменко.

Все эти предложения депутаты представят в текущем месяце на заседании Совета по социальной защите военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов при Совете Федерации Федерального Собрания РФ.