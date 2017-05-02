Сергей Сметанюк оценил строительство полигона ТБО в ямальском поселке Тазовский

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального директора АО "Транснефть-Сибирь" Сергей Сметанюк проинспектировал строительство объектов, возводимых АО "Корпорация развития" в рамках реализации шестистороннего соглашения между Корпорацией, полномочным представителем президента РФ в УрФО, главами Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Тюменской области и ПАО "Транснефть". В соглашении предусматривается строительство инфраструктурных объектов нефтепровода "Заполярье-Пурпе", сообщили накануне в пресс-службе Корпорации.

Заместитель генерального директора по строительству АО "Корпорация развития" Александр Ступаков доложил о ходе работ на стройплощадках. Особое внимание он уделил строительству полигона утилизации промышленных и твердых бытовых отходов в поселке Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа. "На территории района нет ни одного сертифицированного полигона по утилизации твердых бытовых отходов, поэтому вопрос нелегально и стихийно возникающих мусорных скоплений в округе стоит крайне остро. Муниципальное образование испытывает огромную антропогенную нагрузку от отходов производства и потребления и от промышленных отходов", - сказано в сообщении.

Строящийся Корпорацией развития полигон ТБО - первый сертифицированный объект по утилизации бытовых и промышленных отходов, а также отходов повышенных классов опасности, таких как медицинские, биологические и ртуть содержащие отходы, нефтешламы. Общая площадь полигона - 23,5 га, объем принимаемых отходов - 46 тыс. кубометров в год. Объект рассчитан на 30 лет эксплуатации.

Полигон обеспечит централизованный прием и утилизацию отходов от населения поселка Тазовский, с. Газ-Сале и близлежащих поселений, промышленных отходов предприятий и организаций, в том числе нефтегазового комплекса. Его ввод в эксплуатацию позволит сократить, а со временем свести к минимуму проблемы несанкционированных скоплений мусора и загрязнения окружающей среды.

На сегодняшний день подрядная организация завершила отсыпку земляного полотна подъездной дороги к полигону. Ведется поставка материалов для устройства земляного полотна площадок и проездов полигона: геосинтетические материалы, утеплитель, бентонитовые маты, водопропускные трубы, винтовые сваи под ограждение полигона.

"Строительные работы идут хорошими темпами, с небольшим опережением графика, что позволило строителям выполнить задачи по отсыпке подъездной дороги и обустройству стройплощадки до начала паводкового сезона. На строительной площадке в настоящий момент трудятся 70 человек и задействовано 24 единицы техники. Объект будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2017 года", - сказано в сообщении.

Все работы, производимые на объекте, находятся на особом контроле и.о. генерального директора АО "Корпорация развития" Сергея Новицкого. Полигон ТБО имеет большое экологическое значение для региона, поэтому отдельное внимание уделяется строгому соблюдению всех природоохранных и технологических параметров стройки. По указанию Сергея Новицкого регулярно проводятся совещания как внутри компании, так и выездного характера с целью оперативного решения любых возникающих в ходе строительства вопросов.

Сергей Сметанюк остался доволен темпами строительства и качеством проводимых работ, отмечают в АО "Корпорация развития".

Справка

АО "Корпорация развития" создана во исполнение поручения президента РФ. Реализует крупнейший инвестиционный проект "Урал Промышленный - Урал Полярный" и ряд других инвестпроектов, занимая лидирующую позицию в УрФО в сфере привлечения инвестиций. До ребрендинга в 2012 году - ОАО "Корпорация Урал Промышленный - Урал Полярный". Акционеры - все субъекты РФ в УрФО и DB International (ведущий мировой эксперт в области железнодорожных перевозок, подразделение Deutsche Bahn AG).