Ювелирный дом MOISEIKIN создал ко Дню Победы браслеты-символы Бессмертного полка гусар

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Мастера российского Ювелирного дома MOISEIKIN представили в канун Дня Победы необычную коллекцию – мужские браслеты с символикой Бессмертного полка гусар. Об этом рассказал ТАСС руководитель всемирно известной ювелирной компании Виктор Моисейкин.
"Мы никогда не делали украшения для мужчин. Когда меня спрашивали, почему, я отвечал, что лучшее украшение мужчины - это женщина рядом. Но изменить традицию меня вдохновила, во-первых, история, а, во-вторых, акция "Бессмертный полк", - рассказал ювелир.
Моисейкин представил браслет, выполненный из кожи и серебра, изображающий череп и скрещенные кости. Это было символом 5-го гусарского Александрийского полка армейской кавалерии Русской армии. Нагрудный знак и парадная шапка гусар украшались "белой кости черепом над скрещенными костями". Полк был создан в 1776 году. В Русской Императорской армии символика "смерти-бессмертия" впервые была использована во время Отечественной войны 1812 года в одном из конных полков Петербургского ополчения, называвшемся "Смертоносным" или "Бессмертным" полком. Бойцам и офицерам, которых называли "Бессмертные гусары", "Черные гусары", "Гусары смерти", поручали самые сложные задачи, часто решающие исходы битв.
В 1904 году полк возглавила Императрица Александра Федоровна, он получил название "5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк". В возрасте трех лет в 1907 году в полк корнетом был зачислен Цесаревич Алексей, сын Николая II. В разные годы в 5-м гусарском Александрийском полку служили Николай Гумилев, Петр Жуковский, Карл Маннергейм, Михаил Булгаков, Константин Батюшков.
"У фашистов эту символику, получившую название "мертвая голова" ("тотенкопф") во Второй мировой войне использовали войска СС. У них она означала тотальную смерть. У русских наоборот, она означала победу над смертью - "Адамову голову" венчали строки православного Символа веры: "Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь". Этот нюанс показывает всю глубокую разницу в понимании – у русских этот символ означает положить душу за други своя. Такая история, и мы решили ее воплотить в драгоценных материалах", - рассказал Моисейкин.
Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и других.