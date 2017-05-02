Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ювелирный дом MOISEIKIN создал ко Дню Победы браслеты-символы Бессмертного полка гусар

Новости партнеров
2 мая, 11:49 UTC+3

"Бессмертные" или "черные" гусары, носившие "белой кости череп над скрещенными костями", более 140 лет выполняли в Русской армии самые сложные боевые задачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Мастера российского Ювелирного дома MOISEIKIN представили в канун Дня Победы необычную коллекцию – мужские браслеты с символикой Бессмертного полка гусар. Об этом рассказал ТАСС руководитель всемирно известной ювелирной компании Виктор Моисейкин.

"Мы никогда не делали украшения для мужчин. Когда меня спрашивали, почему, я отвечал, что лучшее украшение мужчины - это женщина рядом. Но изменить традицию меня вдохновила, во-первых, история, а, во-вторых, акция "Бессмертный полк", - рассказал ювелир. 

Моисейкин представил браслет, выполненный из кожи и серебра, изображающий череп и скрещенные кости. Это было символом 5-го гусарского Александрийского полка армейской кавалерии Русской армии. Нагрудный знак и парадная шапка гусар украшались "белой кости черепом над скрещенными костями". Полк был создан в 1776 году. В Русской Императорской армии символика "смерти-бессмертия" впервые была использована во время Отечественной войны 1812 года в одном из конных полков Петербургского ополчения, называвшемся "Смертоносным" или "Бессмертным" полком. Бойцам и офицерам, которых называли "Бессмертные гусары", "Черные гусары", "Гусары смерти", поручали самые сложные задачи, часто решающие исходы битв. 

В 1904 году полк возглавила Императрица Александра Федоровна, он получил название "5-й гусарский Александрийский Ея Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полк". В возрасте трех лет в 1907 году в полк корнетом был зачислен Цесаревич Алексей, сын Николая II. В разные годы в 5-м гусарском Александрийском полку служили Николай Гумилев, Петр Жуковский, Карл Маннергейм, Михаил Булгаков, Константин Батюшков. 

"У фашистов эту символику, получившую название "мертвая голова" ("тотенкопф") во Второй мировой войне использовали войска СС. У них она означала тотальную смерть. У русских наоборот, она означала победу над смертью - "Адамову голову" венчали строки православного Символа веры: "Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь". Этот нюанс показывает всю глубокую разницу в понимании – у русских этот символ означает положить душу за други своя. Такая история, и мы решили ее воплотить в драгоценных материалах", - рассказал Моисейкин. 

Российская ювелирная компания MOISEIKIN является лауреатом премии Гохрана в номинации "Камнерезное искусство", обладателем Ордена мемориального фонда Карла Фаберже за выдающийся вклад в развитие российского ювелирного искусства. Изделия уральского ювелирного дома находятся в коллекциях королевы Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина, знаменитого дизайнера Пако Рабана и других.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
4
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики
6
Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда
6
Ямал отметил День весны и труда
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
ЕСПЧ присудил €95 тыс. троим россиянам за пытки в полиции
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама