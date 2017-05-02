Фестиваль искусств "Традиции и современность" пройдет 7-11 июня в ЦВЗ "Манеж"

Габи Хербстейн. Аргентина. В моих снах моя душа возносится, 2014 год © Пресс-служба фестиваля "Традиции и современность"

МОСКВА, 2 мая 2017 г. /Пресс-служба фестиваля/. Международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и современность" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 7 по 11 июня 2017 гОДА. После России фестиваль отправится в Китай (сентябрь 2017 г.) и Португалию (октябрь 2017 г.) - за рубежом он "гастролирует" под названием VERA World Fine Art Festival.

Основная идея фестиваля "Традиции и современность" - показать всю палитру мирового искусства в области живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства, собрать все тенденции и направления современной культуры в одном выставочном пространстве, представить искусство разных стран.

В 2017 году география участников фестиваля беспрецедентна. В выставочном пространстве Манежа будут представлены работы более 300 участников из Азербайджана, Анголы, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Грузии, Израиля, Китая, Ливана, Литвы, Монако, Парагвая, Португалии, Румынии, США, Франции, Украины, Узбекистана, Швейцарии, Южной Кореи, Японии и многих других.

Специальным проектом фестиваля станет выставка Михаила Шемякина, где будут представлены его живописные произведения, а также работы для театров и предметы ювелирного искусства. Отдельным залом станет его "Воображаемый музей" - инновационный проект, осуществляемый на базе его 50-летних аналитических искусствоведческих исследований. В основе "Воображаемого музея" лежит коллекция образов и символов в искусстве, явленных нам мастерами разных времен и народов в различных видах искусства. Уникальная в своем новаторском подходе к изучению мировой истории искусства коллекция дает возможность не только острее ощутить привкус той или иной эпохи, но и глубже понять ее психологические особенности, философию, религию, социальные и моральные ценности.

Русское классическое искусство на фестивале в этом году будет представлено большой коллекцией натюрмортов русских художников из галереи Мамонтовых, среди которых А.В.Куприн, П.П.Кончаловский, П.В.Кузнецов, Ю.С.Судейкин, А.В.Лентулов, Н.А.Удальцова.

Одним из редких экспонатов в Манеже станет уникальная скрипка работы известного скрипичного мастера из Италии Андрея Шюдтца. В собственной лаборатории в Кремоне он успешно воссоздает забытые секреты знаменитых мастеров прошлых столетий: Страдивари, Амати, Гварнери. Продолжая традиции великих итальянцев, талантливый мастер добился в своих инструментах узнаваемого звукового средневекового тембра. Один из таких возрожденных инструментов будет представлен на фестивале в Манеже. Это инкрустированная скрипка, копия модели Антонио Страдивари 1679 года "Hellier". Ее звучание можно будет услышать на открытии фестиваля.

За 11 лет существования Международного фестиваля изобразительных искусств "Традиции и современность" в России и за рубежом (в 2014-16 гг. он проходил также в Португалии), мероприятие привлекло более 5500 галерей и художников из более чем 50 стран и 60 регионов России. Были награждены более чем 300 художников, 3 700 000 посетителей побывало на этом мероприятии, а также привлекло внимание сотен СМИ таким образом, он является одним из крупнейших в мире.

Заключительным аккордом фестиваля "Традиции и современность" станет вручение международной премии в области искусства "ВЕРА", которое состоится 10 июня в ММДМ. Ведущие церемонии - Народный артист России Дмитрий Харатьян и Мария Киселева. Премию "ВЕРА" получают лучшие работы, представленные на фестивале.

X Международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и современность" проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного фонда "Мир без границ", правительства Москвы, департамента культуры города Москвы. Организатор фестиваля - Московский общественный фонд поддержки культуры и развития современного искусства.