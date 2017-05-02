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Впервые на "ЭКСПО 1520" в динамическом показе будет представлен локомотив "Князь Владимир"

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2 мая, 12:31 UTC+3
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МОСКВА, 2 мая 2017 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. Впервые на международном железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520" в рамках динамического показа зрители смогут увидеть в движении двухсистемный (работающий и на переменном и на постоянном токе) электровоз 2ЭВ120 "Князь Владимир". 

Не имеющий аналогов в России электровоз способен водить тяжеловесные грузовые поезда массой 7-9 тыс.тонн при температуре от -55°С до +45°С и предназначен для работы на протяженных (2000-3000 км) участках железных дорог стран СНГ с шириной колеи 1520 мм.

Для посетителей Салона в Щербинке двухсекционный локомотив также будет представлен в статической экспозиции на рельсовом полотне (место 63/1).

2ЭВ120 "Князь Владимир" разработан Первой локомотивной компанией (ПЛК) совместно с "Bombardier Transportation" с использованием опыта европейского партнера, накопленного при разработке, производстве и эксплуатации грузовых электровозов семейства TRAXX, включая тяжеловесные магистральные рудовозные, известные под названием "Kiruna". Производство локомотивов расположено в г. Энгельсе, Саратовской области.

VI Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" состоится с 30 августа по 2 сентября на территории Экспериментального кольца АО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка). На выставочной площади 8000 кв. м будет представлено пять крытых павильонов и 150 новейших натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры.

Помимо самой выставки для участников и специалистов подготовлена обширная деловая программа: в рамках международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты" состоится ряд дискуссий и круглых столов по вопросам развития технологий связи на железнодорожном транспорте, мирового машиностроения, киберзащищенности и др. 

В период проведения "ЭКСПО 1520" посетители смогут бесплатно добраться до места проведения пригородными электричками с Курского вокзала до Щербинки и обратно. 

Подробная информация о мероприятии: http://expo1520.ru/

Генеральный партнер: ОАО "РЖД" 

Организатор: ООО "Бизнес Диалог"

 

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