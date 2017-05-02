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Всероссийский водный конгресс станет центральным мероприятим по воде в Год экологии

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2 мая, 14:46 UTC+3
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МОСКВА, 2 мая 2017 г. /Пресс-служба Всероссийского водного конгресса/. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в соответствии с планом мероприятий на весеннюю сессию 2017 года совместно с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения при поддержке федеральных органов исполнительной власти проводят с 27 по 30 июня 2017 года в Москве в комплексе зданий правительства Москвы первый Всероссийский водный конгресс "Водные ресурсы России для обеспечения устойчивого развития страны, экологической безопасности и здоровья населения".

Мероприятие является центральной площадкой для обсуждения одного из приоритетных направлений деятельности в рамках Года экологии по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов Российской Федерации. В деловой программе примут участие представители Государственной Думы, Минприроды России, Минпромторга России, Минсельхоза России, Минстроя России, Минобрнауки России, Минобороны России, Росводресурсов, Ропсрироднадзора, Роспотребнадзора, Росстандарта, Росгидромета, Роснедр, делегации от субъектов Российской Федерации из законодательных и исполнительных органов власти, а также крупнейшие предприятия водопользователи из сельского хозяйства, коммунального, промышленного и топливно-энергетического комплексов. Ожидается более 1000 участников со всех регионов Российской Федерации. Генеральный информационным партнером мероприятия выступает ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".  

Конгресс делает акцент на проблемах водопользования в различных отраслях экономики, высокой водоемкости производства товаров и услуг, на отсутствии согласованной работы предприятий сельского хозяйства, коммунального, промышленного и топливно-энергетического комплексов при использовании водных объектов, а также на влиянии деятельности всех водопотребителей на качество воды в подземных и поверхностных источниках, которые обеспечивают хозяйственно-питьевое водоснабжение России.  

Деловая программа Всероссийского водного конгресса также предполагает широкую региональную повестку, в которую войдут вопросы создания территориальных экологических водных фондов для финансирования мероприятий в субъектах по охране и защите водных объектов, а также развитию и модернизации водохозяйственного комплекса. Помимо этого, планируется рабочая встреча бассейновых управлений по обсуждению межведомственного взаимодействия при решении отраслевых проблем участников водохозяйственных систем. Отдельным направлением работы конгресса станет Гостиная делового общения, где регионы смогут получить финансовые, правовые и инженерно-технические консультации по широкому кругу вопросов водопользования, а также представить свои достижения в данном направлении.

Программа мероприятия и аккредитация СМИ на официальной странице www.watercongress.ru

Пресс-служба Всероссийского водного конгресса

Ступаченко Роман Владимирович, +7(495) 939-19-36, press@raww.ru stupachenko@raww.ru  

 

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