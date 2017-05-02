Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Свыше 7 тыс. человек посетили экофестиваль "Воспетая степь" в Ростовской области

Новости партнеров
2 мая, 17:36 UTC+3

В регионе на все мероприятия Года экологии планируется направить 2 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба губернатора Ростовской области

Свыше 7 тыс. человек посетили VI фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Мероприятие постепенно набирает популярность - в 2016 году на него собралось более 5 тыс. гостей и участников. В этом году в государственный природный биосферный заповедник "Ростовский" приехали свыше 7 тыс. человек не только из Ростовской области, но и гости из соседних регионов", - говорится в сообщении.

В палаточном городке организаторы мероприятия провели свыше 150 тематических мастер-классов, работали эколого-просветительские тематические площадки, фотовыставка и ярмарка народных промыслов, на сцене выступили театральные и творческие коллективы.

"Нынешний фестиваль включен в федеральный план основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий, - сказал губернатор Василий Голубев, посетивший фестиваль. - Сохранить экологическое многообразие Донского края - наша общая задача, которая актуально всегда, не только в Год экологии".

Глава региона отметил, что в Ростовской области на все мероприятия Года экологии планируется направить 2 млрд рублей. Василий Голубев также приняли участие во всероссийском субботнике, прошедшем в заповеднике. Это одна из многочисленных экологических акций, которые будут проходить в течение Года экологии в Ростовской области, пояснил губернатор.

"Субботник - еще одна возможность благоустроить нашу область, сделать ее еще краше. Важно, что в акции активное участие принимает молодое поколение", - подчеркнул Василий Голубев.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
4
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики
6
Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда
6
Ямал отметил День весны и труда
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель попросила Путина обратить внимание на ситуацию с секс-меньшинствами в Чечне
2
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
3
На юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске
4
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
5
Опубликован список пятиэтажек под снос в Москве
6
Собянин: около 4,5 тыс пятиэтажек попали в список для голосования по программе реновации
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама