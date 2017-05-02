Свыше 7 тыс. человек посетили экофестиваль "Воспетая степь" в Ростовской области

Свыше 7 тыс. человек посетили VI фестиваль экологического туризма "Воспетая степь" в Орловском районе Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

"Мероприятие постепенно набирает популярность - в 2016 году на него собралось более 5 тыс. гостей и участников. В этом году в государственный природный биосферный заповедник "Ростовский" приехали свыше 7 тыс. человек не только из Ростовской области, но и гости из соседних регионов", - говорится в сообщении.

В палаточном городке организаторы мероприятия провели свыше 150 тематических мастер-классов, работали эколого-просветительские тематические площадки, фотовыставка и ярмарка народных промыслов, на сцене выступили театральные и творческие коллективы.

"Нынешний фестиваль включен в федеральный план основных мероприятий по проведению в 2017 году в России Года экологии и особо охраняемых природных территорий, - сказал губернатор Василий Голубев, посетивший фестиваль. - Сохранить экологическое многообразие Донского края - наша общая задача, которая актуально всегда, не только в Год экологии".

Глава региона отметил, что в Ростовской области на все мероприятия Года экологии планируется направить 2 млрд рублей. Василий Голубев также приняли участие во всероссийском субботнике, прошедшем в заповеднике. Это одна из многочисленных экологических акций, которые будут проходить в течение Года экологии в Ростовской области, пояснил губернатор.

"Субботник - еще одна возможность благоустроить нашу область, сделать ее еще краше. Важно, что в акции активное участие принимает молодое поколение", - подчеркнул Василий Голубев.