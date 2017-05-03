Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии ПМЭФ в Уфе

МОСКВА, 3 мая /Росконгресс/. 11 мая 2017 года в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума "Регионы России: новые точки роста", организатором которой выступает Фонд "Росконгресс" совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.

Ключевая тема дискуссий - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участникам сессии предстоит разобраться в существующих глобальных трендах, а также обсудить институты и механизмы поддержки развития промышленности и ее интеграции в международную экономику.

К участию в мероприятии приглашены представители органов власти, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, а также представители общественности и СМИ.

Петербургский международный экономический форум пройдет 1-3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике".

Аккредитация СМИ

Аккредитация СМИ открыта до 10 мая 2017 года по ссылке:

https://events.forumspb.com/s-registration/ufa

Телефон для справок по вопросам аккредитации СМИ: +7 (812) 406 7709

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 7, отель Sheraton Ufa