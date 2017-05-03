Гражданских активистов Юга приглашают учиться в Университет Общественной палаты РФ

МОСКВА, 3 мая 2017 г. /Фонд "Перспектива"/. 9-10 июня в Южном федеральном округе пройдет форум активных граждан "Сообщество", организованный Общественной палатой России. На этот раз мероприятие примет Ростов-на-Дону. Ранее форумы "Сообщество" в ЮФО проходили в Волгограде (2016 г.) и Краснодаре (2015 г.)

Форумы "Сообщество" ежегодно проводятся Общественной палатой РФ в каждом федеральном округе для обучения и обсуждения форматов взаимодействия с целью решения социальных проблем.

В Ростове-на-Дону первый день форума "Сообщество" будет посвящен работе Университета Общественной палаты РФ. В роли студентов выступят гражданские активисты, представители бизнеса, власти и СМИ. Все лекции и мастер-классы Университета ОП РФ будут четко разделены на четыре целевые аудитории и посвящены актуальным запросам секторов. Так, некоммерческие организации узнают, как получить президентский грант в 2017 году, что такое социальное проектирование и как обеспечить своему социальному проекту узнаваемость и финансовую устойчивость. Для бизнеса и власти программа предусматривает обучение навыкам работы с некоммерческим сектором - эксперты по полочкам разложат принципы и подходы к сотрудничеству объяснят, почему оно необходимо. Четвертая группа Университета - региональные журналисты. Их научат выявлять социальную проблему, оценивать эффективность НКО и выбирать правильный формат для подачи материала.

Второй день участники проведут на дискуссионных площадках, обсуждая актуальные социальные вопросы региона. Так, например, НКО узнают как попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Бизнесу будет интересно обсудить успешные кейсы взаимодействия с некоммерческим сектором. Участники также поговорят о развитии волонтерства в регионе (план по развитию волонтерства в РФ был представлен на форуме "Сообщество" в Казани в апреле. Соответствующее поручение было дано Владимиром Путиным в декабре 2016 года), экологию и роль ресурсных центров в развитии "третьего" сектора.

Итоговым мероприятием форума станет площадка "Акселерация межсекторного сотрудничества". На ней можно будет проверить, насколько конструктивным получится диалог власти, бизнеса, СМИ и гражданских активистов. Авторы социальных проектов смогут презентовать свою инициативу один-на-один представителям социально ответственных компаний и государственных структур и получить от них приглашение к сотрудничеству. На прошедшем форуме в Казани НКО получили рекордное количество приглашений - 110 - от таких организаций как Google, Мегафон, Мега, IKEA, Министерство труда и социальной защиты РФ и других (на форумах в Ярославле и Красноярске суммарно к сотрудничеству было приглашено 130 социальных проектов).

На форуме "Сообщество" в Ростове будет подведен итог конкурса социальных проектов "Воля и великодушие", цель которого - выявление лучших социальных практик, реализованных в регионе за последние два года. Инициатором проведения конкурса стал член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Участие в форуме бесплатное.

Регистрация открыта: форумсообщество.рф/ростов-на-дону

Форумы "Сообщество" в 2017 году снова пройдут во всех федеральных округах. Ближайший состоятся в Тюмени.

Университет ОП РФ

Университет ОП РФ - это серия образовательных мероприятий, для тех, кто активен и всегда стремится к росту и развитию. Цель университета - объединить успешных и амбициозных лидеров гражданских инициатив, предоставить им эффективную площадку для взаимодействия, общения и повышения качества своей работы.

Форум активных граждан "Сообщество"

форумсообщество.рф

Это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2016 году участие в форумах приняли более 7 000 человек из всех регионов России. Окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации.

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Пресс-секретарь фонда "Перспектива"

Ерошенко Екатерина

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