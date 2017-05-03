О развитии аэропорта "Симферополь" расскажут на Крымском транспортном форуме

МОСКВА, 3 мая 2017 г. /Пресс-служба форума/. Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта "Симферополь" претендует на роль крупнейшего аэропорта России. О том, как обстоят дела на строительстве этого важного объекта, речь пойдет на четвертом Крымском транспортном форуме, который состоится 29-30 июня 2017 года в Алуште.

Все работы по строительству нового аэровокзального комплекса осуществляются в соответствии с графиком, подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Строительство нового терминального комплекса международного аэропорта "Симферополь" планируется завершить к 2018 году (реализация инвестиционного проекта началась в мае 2016 года).

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тыс. кв. м, пропускная способность аэропорта возрастет до 3650 пассажиров в час, и в целом за год аэропорт сможет обслуживать 6,5 млн пассажиров (с возможностью расширения до 10 млн пассажиров в год).

Помимо пропускной способности, улучшится и комфорт при обслуживании пассажиров, что станет возможно благодаря появлению 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов, восемь выходов к перронным автобусам, 16 эскалаторов и 28 лифтов.

Новый аэропорт сможет обслуживать все типы воздушных судов, которые эксплуатируются на территории России, в том числе Boeing 747-400, Boeing 777-300, Airbus A330 и другие широкофюзеляжные воздушные суда.

Эксперты отмечают, что строящийся новый аэровокзальный комплекс в Симферополе станет уникальным сооружением для России и может войти в один ряд с ведущими аэропортами мира.

Подробнее о развитии аэропортового комплекса и грузового терминала - на Крымском транспортном форуме 29-30 июня 2017 года в Алуште (отель Riviera Sunrise Resort & Spa).

Форум пройдет при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Крым.

Партнер форума - "Константа-Транс".

Спонсор секции "Железнодорожная логистика" - компания "Радиоавионика".

Среди участников форума: ФГУП "РОСМОРПОРТ", Министерство курортов и туризма Республики Крым, "ТрансКонтейнер", "Мангуст", "Автодор-Инжиниринг", "Газпромнефть - Битумные Материалы", "Экстэс-Транспорт", "Геленджикский морской порт", "Йотун Пэйнтс", "Развитие", "Транс-НАМ", "Объединенная транспортная компания", "Воронежстальмост", "Крымская первая страховая компания", "МэйнЛайн Транссервис", "Новая перевозочная компания", "Порт Мечел-Темрюк", "СМТ-К" и другие.

Зарегистрироваться на Крымский транспортный форум можно в разделе "Регистрация" на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников оргкомитета по телефонам:

в Москве +7 (495) 646-01-51,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48.



