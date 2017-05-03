Опубликована программа празднования Дня Победы в Москве

МОСКВА, 3 мая. 8 и 9 мая 2017 года по случаю празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе пройдут культурно-массовые мероприятия, организованные Департаментом культуры города Москвы.

Столица станет масштабной площадкой для проведения различных мероприятий для москвичей и гостей города: концерты с участием звезд российской эстрады, кинопоказы, шествие "Бессмертный полк", праздничные гуляния на Поклонной горе, театральные программы, музыкально-литературные выступления, интерактивные инсталляции и многое другое.

Центральными площадками празднования станут Театральная площадь, площадь у Храма Христа Спасителя, Пушкинская, Триумфальная площади, парк Поклонная гора. Организаторы подготовили уникальные культурные программы для каждой площадки празднования Дня Победы.

Театральная площадь

Время проведения:

9 мая, 10.00-22.00

Традиционное место встречи ветеранов - Театральная площадь - в День Победы 9 мая станет площадкой, где перед зрителями будут разыграны сцены из лучших спектаклей о войне 1941-1945 гг. Московские театры представят постановки спектаклей, любимых московской публикой.

На площади состоится концерт с участием победителей всероссийского фестиваля-конкурса "Хрустальные звездочки".

Вечером на Театральной площади пройдет праздничный концерт с участием популярных и всеми любимых исполнителей.

Для ветеранов будут оборудованы удобные зоны отдыха, где они смогут укрыться от солнца и наблюдать за происходящими на площади событиями.

Площадь у Храма Христа Спасителя

Время проведения:

9 мая, 10.00-22.00

На фоне величественных стен Храма Христа Спасителя в День великой Победы состоится праздничный концерт с участием популярных исполнителей.

На сцене выступят артисты старейшей организации культуры Москвы - "Москонцерта". Зрители услышат популярные песни, посвященные войне самых разных стилей, от классики в современной обработке и романсов -

до золотых шлягеров советской эстрады и авторской песни.

С 19.00 до 20.00 перед зрителями выступит оркестр под управлением Павла Овсянникова.

С 20:30 до 22:00 на площади перед Храмом с уникальной программой "Внуки - ветеранам" выступит вокальная группа "Кватро" и другие артисты, которые исполнят любимые песни военных и послевоенных лет.

Пушкинская площадь

Время проведения:

8 мая, 13.00-20.00

9 мая, 9.00-22.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., пройдет на Пушкинской площади 8 и 9 мая - на площади рядом с памятником А.С.Пушкину будет устроен кинозал под открытым небом.

Гостей ждут праздничная программа с киноконцертом, музыкальными номерами и показом знаменитых фильмов о войне.

Зрители смогут узнать об истории создания военных фильмов разных периодов - от кинолент, снятых в военные годы, до современных сиквелов.

Помимо этого, на площади пройдут творческие встречи с режиссерами, участниками съемочных групп, кинокритиками. Выступления будут сопровождаться показом кинофильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

В финале вечера 9 мая гости станут зрителями торжественного праздничного концерта, на котором прозвучат любимые всеми военные песни.

Триумфальная площадь

Время проведения:

8 мая, 13.00-20.00;

9 мая, 13.00-22.00

На Триумфальной площади пройдут литературные чтения от известных и молодых актеров московских театров, выпускников театральных вузов и домов культуры. На площадке будут организованы театральные постановки, поэтические конкурсы-импровизации и выступления музыкальных коллективов. Горожане и гости столицы смогут поучаствовать в коллективных поэтических чтениях произведений, посвященных Великой Отечественной войне.

Поклонная гора. Конные выступления

Время проведения:

8 мая, 16.30-17.00 - шествие по Алее Мира

17.00-17.40 - выступление на площади

Показательные выступления по военно-прикладным видам конного спорта состоятся 8 мая в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В честь праздника москвичи и гости города смогут увидеть конное шоу "Традиции России", которое состоится на входной площади Поклонной горы. Мероприятие включает в себя: торжественное шествие кавалеристов, парад с флагами городов-героев, совместные показательные выступления школ верховой езды и другие выступления.

В шоу всадники продемонстрируют военно-прикладные трюки на лошадях, которые будут интересны как юным зрителям, так и взрослым.

Событие способствует возрождению конного церемониала, помогает сохранить традиции верховой езды и популяризировать конный спорт.

Поклонная гора. Концертные программы

Время проведения:

8 мая, 15.00-21.00

9 мая, 10.00-22.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Поклонной горе. Москвичи и гости города смогут стать зрителями праздничного концерта, посвященного Великой Победе, где прозвучат не только песни военных лет, но и поэтические строки, написанные о войне и ее героях.

8 мая зрителей ждет митинг-концерт, завершающий эстафету инвалидов-колясочников "Эстафета поколений", и праздничный гала-концерт от Авторадио, во время которого перед гостями выступит Хор им. Александрова. Хор исполнит песни военных лет, которые помнят и любят уже нескольких поколений россиян. Вместе с "александровцами" на концерте выступят группы Uma2rman и "Братья Грим", Денис Клявер, Глюкоза, Дмитрий Колдун, Александр Буйнов, Сати Казанова и многие другие любимые артисты.

9 мая с 10:00 зрителей ждут: трансляция Парада Победы в Великой Отечественной войне, концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который станет торжественным завершением традиционного "Пасхального фестиваля".

Вечером состоится большой вечерний гала-концерт с участием популярных звезд эстрады от телеканала ТВЦ. В концерте примут участие: Ренат Ибрагимов, Анастасия Макеева, Владимир Девятов

и хореографический ансамбль "Яр-Марка", Екатерина Гусева, Руслан Алехно, группа "Пятеро", Дмитрий Дюжев, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов и многие другие

Апофеозом вечера станет исполнение любимой всеми песни "День Победы" под праздничный фейерверк.

ГМЗ "Царицыно"

Время проведения: 9 мая, 9.00-22.00

"Победный вальс". В большой праздничной программе, посвященной Дню Победы, - показ на большом экране Парада Победы 1945 года, прямая трансляция парада победы с Красной площади, выступления музыкантов и чтецов, танцы под духовой оркестр и патефон, мастер-классы от клубов танцевальных реконструкторов. На литературно-театральной площадке будут читать стихи и воспоминания о войне. Кроме того, в этот день в память о солдатах войны в парке будет представлена инсталляция из множества маленьких бумажных журавликов, улетающих в небо - "Бессмертный полет". Кульминацией праздника Великой Победы станут выступление симфонического оркестра со специальной музыкально-драматической программой и удивительный небесный вальс в исполнении воздушного акробатического дуэта из Франции.

Фотовыставки

В мае на центральных бульварах и улицах столицы откроются фотовыставки под открытым небом, которые представят жителям города исторические кадры и портреты героев Великой Отечественной войны.

Экспозиция, посвященная Дню Победы, будет состоять из уникальных фотодокументов, которые расскажут детям и взрослым, как жители города готовились отразить врага, строили укрепления, тушили вражеские зажигательные бомбы, собирали личные средства на танки и бронепоезда, работали на военных заводах.

На одной из фотовыставок будут представлены фотографии портретов народного художника России А.М.Шилова. Фотовыставка, на стендах которой изображены ветераны Великой Отечественной войны, будет расположена на улице Арбат.

Место проведения: Гоголевский, Никитский и Чистопрудный бульвары

Дата проведения: с 1 по 19 мая 2017 г.

Место проведения: улица Арбат

Дата проведения: с 1 мая по 7 июня 2017 г.

Окружные площадки

Также торжества, посвященные празднованию Великой Победы, пройдут на окружных площадках.

В программе: музыкально-театральные выступления, показы фильмов о войне, театрализованные постановки, праздничные вечерние концерты с участием знаменитых артистов и другие мероприятия. Каждая окружная площадка будет оборудована специальными экранами, на которых зрители увидят прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади.

Время проведения:

9 мая, 9.00-22.00

Места проведения:

СВАО, Аллея Космонавтов, Останкинский район;

САО, Парк Северного Речного вокзала, Ленинградское шоссе, д.51;

СЗАО, Ландшафтный парк Митино, ул. Пенягинская, д.14-16;

ВАО, Вешняки, парковая зона у прудов "Радуга", ул. Вешняковская, вл.16;

ЮВАО, Марьино, парк им. Артема Боровика (на кругу улицы Братиславской);

ЮЗАО, Детский ландшафтный парк Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, д.17;

ЗелАО, Центральная площадь, д.1;

ТиНАО, поселение Вороновское, площадь перед ДК "Дружба", центральный микрорайон, поселок ЛМС, д.16, стр.1.

Вход на все мероприятия свободный.

Аккредитация на мероприятия: press.9may@yandex.ru