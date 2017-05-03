Председатель ВАО АЭС направил приветствие участникам форума "АТОМЭКСПО 2017"

МОСКВА, 3 мая 2017 г. /Пресс-служба "Атомэкспо"/. Председатель Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) направил приветствие участникам IX Международного форума "АТОМЭКСПО 2017", который пройдет с 19 по 21 июня в Москве на площадке выставочного комплекса "Гостиный Двор".

"В условиях быстро меняющегося мира атомная энергетика сталкивается с новыми вызовами: развитие возобновляемых источников энергии, экономическое давление, общественная приемлемость. Стремясь к снижению выбросов углекислого газа, большинство стран пересматривают свой энергобаланс, и атомная энергетика является одним из основных способов достижения этой цели", - говорится в приветствии председателя ВАО АЭС (WANO) Ж. Регальдо.

Независимо от характера вызовов безусловным приоритетом должна оставаться безопасность атомной энергетики, убежден Регальдо. Миссия ВАО АЭС состоит именно в повышении безопасности и надежности эксплуатации атомных станций, и, по словам Регальдо, "в решении этой задачи достигнут ощутимый прогресс". Вместе с тем председатель ВАО АЭС призывает всех участников ассоциации "не расслабляться, действовать на опережение и готовиться к будущим изменениям в области атомной энергетики".

В этой связи Регальдо подчеркивает важность форума "АТОМЭКСПО", как "наиболее масштабного события в области атомной энергетики". "Поддержка, которую ВАО АЭС оказывает форуму, является подтверждением нашей приверженности укреплению международного сотрудничества в атомной энергетике для постоянного повышения ее уровня безопасности", - отмечается в приветствии председателя ВАО АЭС.

Главная тема IX Международного форума "АТОМЭКСПО 2017" - "Атомные технологии - безопасность, экология, стабильность". Участников форума ожидает насыщенная деловая программа. Основным событием станет пленарная сессия "Атом - основа безуглеродной энергетики будущего". Также запланировано четырнадцать круглых столов. Среди многообразия тем - аддитивные технологии, цифровое будущее атомных технологий, проект "Чистая вода", проект "Прорыв", стратегия экологической безопасности атомной отрасли, и др. Деловую программу форума дополнит обширная выставочная экспозиция с участием ведущих российских и зарубежных предприятий атомной промышленности и смежных отраслей.

Информацию о программе и условиях участия в IX Международном форуме "АТОМЭКСПО 2017" можно получить на сайте мероприятия http://2017.atomexpo.ru, по тел./факс: +7 (499) 922-89-95, е-mail: atomexpo@atomexpo.com .