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ДОНСТРОЙ открыл сезон фонтанов

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3 мая, 15:56 UTC+3

Фонтаны будут радовать жителей домов до поздней осени

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© Фото предоставлено компанией ДОнстрой

МОСКВА, Россия. 3 мая 2017 года. С наступлением теплой погоды открылся сезон фонтанов во всех домах компании ДОНСТРОЙ, имеющих на территории эти эффектные архитектурные сооружения. Фонтаны были одновременно запущены в жилых комплексах "Триумф Палас", "Алые паруса", BARRIN HOUSE и "Grand de Luxe на Плющихе" и будут радовать жителей этих домов до поздней осени.

Во всех комплексах фонтаны выполнены в классической архитектурной стилистике, с большими чашами из природного камня и красивой вечерней подсветкой. В ЖК "Алые паруса" есть также каскадные фонтаны, украшающие спуски к прогулочной набережной комплекса.

Устройство фонтанов стало хорошей традицией в благоустройстве проектов класса Premium и De Luxe, имеющих просторные придомовые территории. Так, элитные дома в Хамовниках BARRIN HOUSE и "Grand de Luxe на Плющихе" располагают необычайно большими для исторического центра города внутренними дворами, где устроены зеленые прогулочные зоны и детские игровые площадки. Дома Premium-класса "Триумф Палас" и "Алые паруса" имеют еще более масштабные территории с различными зонами - как для активного досуга, занятий спортом на свежем воздухе и игр с детьми, так и для спокойных прогулок и отдыха.

В скором времени коллекцию домов с фонтанами пополнит еще один премиальный проект от компании ДОНСТРОЙ: в жилом комплексе "Суббота" на Белорусской предусмотрен просторный внутренний двор с богатым ландшафтным озеленением, беседками, гамаками и роскошным фонтаном.

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