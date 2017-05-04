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Проект РМК "Самый сильный школьник" стал лучшим социальным проектом России

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4 мая, 9:48 UTC+3

Соревнования по спортивному многоборью, за год выросшие с районного до регионального уровня, победили в федеральной номинации "Поддержка спорта и здорового образа жизни"

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© Русская медная компания
© Русская медная компания
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Проект Русской медной компании (РМК) - соревнования по спортивному многоборью "Самый сильный школьник" - победил в номинации "Поддержка спорта и здорового образа жизни" ежегодной федеральной программы "Лучшие социальные проекты России". Об этом сообщили в пресс-службе РМК.

"Проект Русской медной компании - соревнования по спортивному многоборью "Самый сильный школьник" - стартовал в Челябинске весной 2016 года как районные соревнования среди учеников 5-6 классов среднеобразовательных школ. РМК реализует его совместно с федерацией Уралстронг Силачи Руси (Челябинск). Проект прошел экспертный анализ и был включен в итоговый каталог лучших проектов программы", - сообщили в РМК.

Задача проекта - увлечь школьников спортом и физической активностью, продемонстрировать доступность здорового образа жизни, побудить работать над собой, добиваться успехов в спорте и в жизни. При видимой простоте проекта он оказался востребован школьниками, педагогами и родителями. Из районных соревнований проект сначала масштабировался до уровня города ("Самый сильный школьник Челябинска" завершится общегородским финалом в конце мая), а затем до масштабов региона (сейчас соревнования "Самый сильный школьник" проходят на всех территориях присутствия РМК).

Как сообщают в Русской медной компании, на церемонии подведения итогов РМК представляла вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. "Ее выступление на тему "Максимальное вовлечение, широкий охват: как простые социальные проекты дают самый сильный эффект", посвященное проекту-лауреату, вызвало большой интерес участников дискуссионной площадки программы. Ведущие эксперты в сфере корпоративной социальной ответственности, представители фондов и государственных структур обменялись успешным опытом реализации соцпроектов, обсудили стратегический подход к практике корпоративной социальной ответственности, социальные инвестиции, проекты социального маркетинга, взаимодействие с государством, инновации в работе с молодежью. Как показала практика, Русская медная компания имеет эффективные передовые наработки в этих вопросах", - сказано в сообщении.

"Будучи социально ответственным холдингом, Русская медная компания направляет значительные средства на социальные проекты, главной целью которых является улучшение качества жизни на территориях присутствия РМК.

Только в 2016 году на социальные проекты мы направили более 200 млн рублей", - пояснила Шабарова. Однако, по ее словам, задача компании - не просто потратить деньги, а сделать это максимально эффективно: проект должен иметь широкий охват и не проходить "по касательной", а по-настоящему вовлекать целевую аудиторию. Кроме того, полезность должна превалировать над развлекательной составляющей. "Еще один важный для нас критерий - долговременный эффект того или иного социального проекта: он должен менять к лучшему сознание и образ жизни его участников. Радостно видеть, что наши усилия получают высокую оценку и участников, и экспертов в области корпоративной социальной ответственности. Это вдохновляет нас на новые интересные и полезные проекты", - сказала она.

Справка

Программа "Лучшие социальные проекты" создана в поддержку курса правительства РФ на укрепление социальной политики на основе партнерства государства, общества и частного бизнеса. Организатором gрограммы выступает фонд "Социальные проекты" при поддержке Министерства труда и социального развития РФ, Агентства стратегических инициатив, Министерства социального развития Московской области и других министерств и ведомств. Церемония награждения состоялась в Москве 28 апреля.

Русская медная компания - вертикально интегрированный производственный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов в слитках. РМК основана в 2004 году, в настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и в Казахстане. Производственные мощности - до 200 тыс. тонн медных катодов в год и до 190 тыс. тонн медной катанки в год.

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