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AdIndex City Conference откроется 16 мая

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4 мая, 10:30 UTC+3

На целый день площадка LUCKY+ превратится в рекламный город, где все улицы, здания и заведения будут так или иначе связаны с индустрией рекламы

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© AdIndex City Conference

До открытия первого рекламного города-фестиваля AdIndex City Conference осталось две недели. Мероприятие пройдет в новом формате. На целый день площадка LUCKY+ превратится в рекламный город, где все улицы, здания и заведения будут так или иначе связаны с индустрией рекламы.

AdIndex City Conference представит собой пять параллельных лекционных потоков, в рамках которых более 75 ведущих экспертов выступят с докладами о самых актуальных проблемах, волнующих рекламное сообщество.

В конференции примут участия представители Mediascope, GfK RUS, АКАР, НРА, АДВ, Business Intelligence Group, Gazprom-Media Digital, Mail.ru Group, IMHO, Weborama, "М.Видео", Carat, Look at Media, Digital BBDO, Яндекса, Pernod Richard Russia, Maybelline NY и другие.

Ключевые секции:

  • Пленарное заседание "Рекламный рынок 2017"
  • Media & Research (совместно с Mediascope)
  • "Не дождетесь!": 10 российских паблишеров представят лучшие рекламные и диджитальные кампании

·         Data Mining – новая нефть

  • Будущее Performance Marketing: ключевые тренды и нацеленность на результат
  • Social programmatic: эффективность, подходы, кейсы
  • Революция, которую мы чуть не проспали. Как технологии и digital отнимут работу у рекламщиков
  • "Игры, в которые играют люди": Как бренды проникают в миры виртуальных состязаний
  • Онлайн-видео vs. ТВ

·         "Никогда не делайте рекламу с блогерами!": Чего не нужно делать, чтобы сотрудничество с блогером не обернулось антирекламой

·         Дискуссионная панель "Адовые клиенты. Честные дебаты"

Лекции, ток-шоу, дебаты, дискуссии, аналитические заседания. Все это, а также первая премия медиабаинговых агентств AdIndex Media Awards и первый рэп-баттл среди креаторов рекламных агентств Ad Rap Battle 100 BPM, ждет вас здесь.

Команда Adindex дарит 20% скидку на посещение конференции по промо-коду: tass_conf

Купить билет: https://goo.gl/Dpdghh .

 

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