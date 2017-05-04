AdIndex City Conference откроется 16 мая

Организованный турпоток в Сочи летом может упасть на 30%Общество 4 мая, 11:47
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровьеОбщество 4 мая, 11:45
Около 6% тундры Ямала превратились в "пустыню" из-за вытаптывания пастбищ оленямиНаука 4 мая, 11:39
Инвестиционный лифтИнфографика 4 мая, 11:39
Комитет по этике: поведение Ари на грани хулиганства, но рассматривать дело должен КДКСпорт 4 мая, 11:36
"Ъ": авиакомпании могут лишиться четверти пилотов после проверок РосавиацииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:34
Обвиняемые в гибели четырех человек при падении крана в Омске не признали свою винуСибирь 4 мая, 11:22
Сборная России сохранила 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 4 мая, 11:13
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из РоссииЭкономика и бизнес 4 мая, 11:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
До открытия первого рекламного города-фестиваля AdIndex City Conference осталось две недели. Мероприятие пройдет в новом формате. На целый день площадка LUCKY+ превратится в рекламный город, где все улицы, здания и заведения будут так или иначе связаны с индустрией рекламы.
AdIndex City Conference представит собой пять параллельных лекционных потоков, в рамках которых более 75 ведущих экспертов выступят с докладами о самых актуальных проблемах, волнующих рекламное сообщество.
В конференции примут участия представители Mediascope, GfK RUS, АКАР, НРА, АДВ, Business Intelligence Group, Gazprom-Media Digital, Mail.ru Group, IMHO, Weborama, "М.Видео", Carat, Look at Media, Digital BBDO, Яндекса, Pernod Richard Russia, Maybelline NY и другие.
Ключевые секции:
· Data Mining – новая нефть
· "Никогда не делайте рекламу с блогерами!": Чего не нужно делать, чтобы сотрудничество с блогером не обернулось антирекламой
· Дискуссионная панель "Адовые клиенты. Честные дебаты"
Лекции, ток-шоу, дебаты, дискуссии, аналитические заседания. Все это, а также первая премия медиабаинговых агентств AdIndex Media Awards и первый рэп-баттл среди креаторов рекламных агентств Ad Rap Battle 100 BPM, ждет вас здесь.
Команда Adindex дарит 20% скидку на посещение конференции по промо-коду: tass_conf
Купить билет: https://goo.gl/Dpdghh .