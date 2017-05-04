Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.05:
$ 57.09
€ 62.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Средний Урал приглашает японских и корейских инвесторов

Новости партнеров
4 мая, 11:02 UTC+3

Свердловская область нацелена на привлечение инвестиций в химическую промышленность и производство медицинского оборудования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. По поручению главы Свердловской области Евгения Куйвашева советник губернатора Вадим Третьяков принял участие в бизнес-миссии Ассоциации индустриальных парков России в Корею и Японию. Как сообщают в департаменте информационной политики губернатора, Средний Урал нацелен на привлечение инвестиций из Азии в химическую промышленность и производство медицинского оборудования. 

"Правительство Свердловской области и Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) ведут переговоры с рядом корейских и японских компаний о локализации производства в регионе для решения поставленной губернатором задачи: привлекая инвесторов, содействовать трансферу передовых технологией и локализации высокотехнологичных производств на территории региона", - сказано в сообщении. 

По словам Куйвашева, традиционно регион является индустриальным базисом, поэтому в первую очередь потенциальные инвесторы смотрят на Свердловскую область как на площадку для размещения своих производственных мощностей. "У нас богатый выбор предприятий, способных совместно производить самые современные товары", - считает он.

Приоритеты Среднего Урала

Основные сферы японских и корейских промышленных инвестиций в Россию - это топливно-энергический комплекс, добыча и переработка полезных ископаемых, металлургия, фарминдустрия, химическая промышленность, производство автомобилей, запчастей и медицинского оборудования. Для Свердловской области приоритетным является привлечение инвестиций в химический комплекс и создание инновационных производств медицинских изделий и оборудования. Как отмечают в КРСУ, в этих отраслях регион может предложить иностранным инвесторам развитую производственную инфраструктуру, богатую сырьевую базу, профессиональные кадровые ресурсы и широкие рынки сбыта.

Японский бизнес уже успешно ведет работу на Урале, в том числе в составе Уральского биомедицинского кластера. Так, японская корпорация Nipro в 2012 году инвестировала в создание на площадке Уральского стекольного завода производства изделий из фармацевтического стекла. В 2012 году было создано совместное российско-японское предприятие "Мишима-Машпром", которое сегодня успешно занимается производством и восстановлением стенок кристаллизаторов для машин непрерывного литья заготовок в Нижнем Тагиле. Среди ярких примеров локализации - российско-японское серийное производство в Екатеринбурге станков с числовым программным управлением (ЧПУ) Genos японской станкостроительной корпорации "Окума" (Okuma Corporation), открывшееся в марте 2016 года. Один из недавних примеров развития экономического сотрудничества с Японией - подписанный в марте 2017 года долгосрочный контракт между Богдановическим огнеупорным заводом и компанией Taiko Refractories. Японская компания передаст российскому партнеру уникальные рецептуры по нанесению огнеупорных материалов для доменного производства, также стороны займутся совместной разработкой новых видов продукции и её адаптацией к потребностям металлургических комбинатов.

О бизнес-миссии

Бизнес-миссия в Корею и Японию состоялась при поддержке Минпромторга России, Корейской международной ассоциации международной торговли KITA, Японской организации по содействию торговле и инвестициям ROTOBO, Торговых представительств России в Корее и Японии. В мероприятиях приняли участие порядка 200 корейских и японских компаний. Как отмечают в КРСУ, по поручению главы региона работа с инвесторами из Кореи и Японии будет продолжена на площадке международной промышленной выставки "Иннопром-2017", которая пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Модель Крисси Тейген, актриса Джорджина Чапман, певица Рита Ора
Королевы в восхищении: лучшие образы Met Gala 2017
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Инфографика
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Автомобили Tesla Motors
Фото
3
Проект РМК "Самый сильный школьник" стал лучшим социальным проектом России
4
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматики
6
Наталья Комарова приняла участие в мероприятиях Дня весны и труда
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": первый летный экземпляр самолета МС-21 покинул сборочный цех
2
DM сообщила об экстренном совещании британского королевского двора
3
Россия ограничила денежные переводы на Украину
4
Bloomberg: Турция сняла ограничения по пшенице из России
5
Кабмин опубликовал отчет о выполнении "майских указов" президента
6
Метро в Киеве работает с перебоями из-за долгов перед "Укррослизинг"
7
Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"
Темы дня
Загрузка...
Реклама